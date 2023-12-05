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Собянин: В Москве открыли 10 новых маршрутов городского транспорта

Собянин: В Москве открыли 10 новых маршрутов городского транспорта
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Они охватили более 30 районов.

В Москве прошедшей осенью запустили 10 новых маршрутов общественного транспорта. Транспорт подъезжает ближе к школам и поликлиникам, станциям метро, рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Один из маршрутов (№147) связал жилой комплекс в Московском со станцией метро "Филатов Луг". По маршруту 577к можно доехать из Сосенского до метро Ольховая.

По словам Собянина, улучшены трассы более 140 маршрутов, появилось более 80 новых остановок. Также запущено 12 новых выделенных полос.

Мэр уточнил, что новые маршруты охватили более 30 районов.

Ранее Собянин сообщил, что количество маршрутов транспорта в Москве превысило 900. С 2013 года в городе появилось около 300 километров выделенных дорог, по которым автобусы и электробусы ездят в 2-3 раза чаще.

В 2018 году в Москве запустили электробусы. Сегодня в столице 1300 таких машин. До конца следующего года город получит еще 1,2 тысячи электробусов.

5 декабря 2023, 12:05
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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