Собянин: Количество маршрутов наземного транспорта в Москве превысило 900

На столичные маршруты вышло более 1,2 тысячи электробусов.



Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о развитии системы наземного общественного транспорта. По словам градоначальника, количество маршрутов превысило 900.

В 2018 году в Москве запустили электробусы. Сегодня в столице 1250 таких машин. Для них установлено более 250 ультрабыстрых зарядных станций, построено два электробусных парка. Третий откроется в районе Новокосино.

Также Москва закупила более шести тысяч автобусов. Столичный парк наземного общественного транспорта стал самым молодым в Европе.

"С 2017 года город закупил больше 500 современных трамваев российского производства с низким полом для безопасных и комфортных поездок", – уточнил Собянин.

С 2013 года введено около 300 километров выделенных дорог. Автобусы и электробусы ездят по этим участкам в 2-3 раза быстрее. Для комфорта пассажиров установлено более семи тысяч современных остановок.

В Троицком и Новомосковском округах с 2012 года сеть маршрутов наземного транспорта увеличилась на 83%. Там работает 174 автобусных и электробусных маршрута, а также сервис "По пути".

В 2024-2026 годах Москва направит на развитие транспортной системы 2,8 триллиона рублей. Деньги пойдут на закупку экологически чистого транспорта – электробусов, вагонов метро, трамваев, современных поездов для МЦД. В следующем году город потратит на обновление подвижного состава 86 миллиардов рублей.