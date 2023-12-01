Собянин рассказал о создании нового пространства для прогулок у Москвы-реки

Завершился второй этап благоустройства набережной Марка Шагала в районе ЗИЛ.



Комфортное общественное пространство появилось на участке от улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных. С учетом первого этапа благоустроено 1,2 километра береговой линии, рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Вдоль набережной появились прогулочные дорожки, вдоль них установили скамейки, создали места отдыха. Организован лестничный спуск на набережную.

Для поклонников здорового образа жизни оборудовали беговые дорожки и зоны воркаута с тренажерами, для детей – игровые площадки. На набережной высадили более 700 деревьев и кустарников, разбили цветники, уложили 8,3 тысячи квадратных метров газона.

"В результате в Москве появилось еще одно классное пространство для отдыха, прогулок и занятий спортом с прекрасным видом на реку. В 2024 году приступим к следующему этапу благоустройства набережной Марка Шагала", – написал Собянин.

В столице продолжается благоустройство парка "Яуза". Там создается уникальная природная территория. Обустроены игровые и спортивные площадки, видовые зоны. В районе парка проживает более миллиона москвичей.

В текущем году в Москве благоустроили более двух тысяч парков, общественных территорий и дворов. Столица стала мировым лидером по темпам улучшения городской среды.