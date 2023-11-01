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Среда 1 ноября

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Собянин: Москва подготовила масштабную программу ко Дню народного единства

Собянин: Москва подготовила масштабную программу ко Дню народного единства
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Главными площадками станут парки и природные территории.

Москва подготовила насыщенную программу ко Дню народного единства. Посетителей ждет более 50 мероприятий, рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

4 ноября стартует акция "Единый день открытых дверей". В культурных центрах и библиотеках состоятся лекции, интерактивные мероприятия, фестивали и мастер-классы. Будет работать около 280 площадок, уточнил Собянин.

В Парке Горького 4 и 5 ноября пройдет квест "Город чудный, город древний". Событие будет интересно всем, кто хочет узнать больше об истории Москвы. 5 ноября состоится познавательная прогулка "Из глубины веков на высоту птичьего полета".

Тематическая программа запланирована также в парке "Кузьминки". 4 ноября там пройдут мастер-классы, концерт и интерактивы с аниматорами. На занятиях все желающие научатся делать традиционные игрушки и украшения разных народов.

Фото: М. Денисов, Mos.ru

Вместе с Мосприродой столичные департаменты природопользования и культуры подготовили марафон "День народного единства с Мосприродой". В рамках мероприятия пройдет 20 эколого-просветительских событий. Для всех желающих проведут игры, викторины, мастер-классы и квесты.

В библиотеке №31 на улице Усиевича пройдут занятия по анимации для детей. В библиотеке №45 состоится творческий урок "Осень в объективе", где ребятам расскажут о правильной работе со светом и композицией.

Также 4 ноября пройдет традиционная для Москвы акция "Ночь искусств". Участие примут более 100 городских культурных площадок: Театр эстрады, Государственный музей имени Пушкина, кинотеатры сети "Москино" и другие.

В Москве 4 ноября открывается выставка-форум "Россия". В рамках мероприятия пройдут деловые недели, фестивали кулинарных традиций, ярмарка и другие события. Столица продемонстрирует свои достижения и инновационные проекты для регионов.

1 ноября 2023, 13:16
Фото: Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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