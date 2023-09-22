Собянин сообщил о создании еще одного парка на юге Москвы

Проект разработали с учетом пожеланий местных жителей.



На юге Москвы в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки создан новый парк. У 280 тысяч жителей районов Орехово-Борисово Южное и Зябликово появилось благоустроенное пространство для отдыха, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В процессе создания парка специалисты очистили и реабилитировали территории пойм, создали новые функционые зоны и площадки. Для свободного доступа к территории демонтированы многочисленные заборы.

Собянин отметил, что за последние годы эти районы преобразились и стали комфортнее для жизни. В порядок привели улицу Шипиловскую и Ореховский бульвар, в Гурьевском проезде появилось новое общественное пространство.

Комплексно отремонтирована детская поликлиника №12 филиала №1, завершаются работы во взрослых поликлиниках №214 и №166, филиал №3. Построен спортивный комплекс Школы олимпийского резерва "Юг".

Мэр Москвы 19 сентября сообщил о завершении благоустройства поймы реки Жужи в районе Нагатино-Садовники. Там обустроили многофункциональную спортивную зону, 16 пикниковых зон с беседками и столиками, привели в порядок территорию "Вишневый сад".