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Собянин рассказал об обновлении общественных пространств в Зеленограде

Собянин рассказал об обновлении общественных пространств в Зеленограде
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В 2023 году в Зеленограде реализовали несколько проектов благоустройства.

О создании комфортной городской среды в Зеленограде в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В районе Матушкино благоустроили пешеходную зону рядом с Малым городским прудом в 4-м микрорайоне. Собянин отметил, что местные жители также пользуются этим маршрутом, чтобы добраться до школ, детских садов и поликлиники.

В Старом Крюкове начался второй этап благоустройства Аллеи вязов. В прошлом году обновили пешеходные дорожки, проложили велодорожку и отремонтировали газоны. Этим летом появились новые пешеходные и велосипедные маршруты, зоны отдыха. На территории установили 40 энергоэффективных фонарей.

В районе Силино в порядок привели зону отдыха между Панфиловским проспектом и парком "Панфиловский". Заменено асфальтовое покрытие, отремонтированы лестницы, ведущие к лесопарку и детской площадке. Благоустроена смотровая площадка, с которой открывается вид на озеро Школьное, обновлена старая плошадка для выгула домашних животных.

Также в Силине привели в порядок "Тропу здоровья". У местных жителей стало больше возможностей для активного отдыха. Экосистема лесопарка не пострадала.

"Прошедший сезон благоустройства подарил жителям Зеленограда целый ряд комфортных знаковых объектов, сочетающих в себе качественную инфраструктуру и достоинства природы", – подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин рассказал о проектах благоустройства в центре и на востоке Москвы.

17 октября 2023, 12:05
Фото: Mos.ru
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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