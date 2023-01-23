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Общество
В Бескудниковском районе, Бибиреве и Кузьминках открываются три детские поликлиники – Собянин

В Бескудниковском районе, Бибиреве и Кузьминках открываются три детские поликлиники – Собянин

В Москве построили новую детскую поликлинику в Бескудниковском районе и завершили реконструкцию зданий медучреждений в Кузьминках и Бибиреве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Прием в новом корпусе в Бескудниковском районе ведут педиатры, невролог, травматолог-ортопед, офтальмолог и другие специалисты. Медучреждение оснастили рентген-аппаратами, УЗИ, ЭКГ и другой современной медицинской аппаратурой, рассказал мэр.

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Так, в кабинете отоларинголога установлены лор-комбайн, аудиометр, скрининговая система регистрации вызванной отоакустической эмиссии для проверки слуха. Юные пациенты будут проходить обследование максимально близко к дому, подчеркнул градоначальник.

"Рабочие кабинеты медперсонала оснащены компьютерами, подключенными к ЕМИАС, и результаты исследований родители могут увидеть в электронной карте", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Пятиэтажное здание новой поликлиники расположено в Рогачевском переулке. В медучреждении работает 44 врача, оно рассчитано на 250 посещений в смену. Помощь в поликлинике будут получать 16,5 тысячи юных жителей Бескудниковского района.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

Ранее мэр Москвы объявил об открытии еще шести городских поликлиник после капитального ремонта. В столичную программу реконструкции входит 200 объектов здравоохранения, из них 75 уже обновлены.

Реконструированные поликлиники работают по новому московскому стандарту. Там организованы отдельные входы для детского и взрослого отделений, а также для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний. Посетители ожидают приема специалиста в помещениях с кондиционерами, мягкими диванами, телевизорами и кулерами с питьевой водой.

Параллельно с реконструкцией поликлиник в Москве активно строят новые. В ближайшие три года в городе возведут около 20 медучреждений, соответствующих новому стандарту.

За последние 11 лет в столице построили 130 зданий городских, федеральных и частных объектов здравоохранения, включая 64 поликлиники. В прошлом году в эксплуатацию ввели 19 медучреждений.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Автор: 23 января 2023, 11:38 Источник: Телеграм-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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