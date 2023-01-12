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Общество
Собянин объявил об открытии еще шести городских поликлиник после реконструкции

Собянин объявил об открытии еще шести городских поликлиник после реконструкции

В столице продолжается масштабная программа реконструкции зданий медицинских учреждений. В четверг, 12 января, мэр города Сергей Собянин заявил о начале работы еще шести обновленных поликлиник.
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Завершена реконструкция здания филиала №3 городской поликлиники №2 в Нагорном районе, филиала №2 городской поликлиники №22 в Академическом, филиала №3 консультативно-диагностического центра №6 в Восточном Дегунине.

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Также первых пациентов приняли филиал №1 городской поликлиники №115 в Щукине, филиал №1 поликлиники №6 в Савеловском районе и филиал №2 детской поликлиники №52 в Измайлове.

Число реконструированных поликлиник в Москве достигло 75, уточнил Собянин. Градоначальник отметил, что эти медучреждения обслуживают более 2,5 миллиона человек.

Мэр напомнил, что программа реконструкции поликлиник расширена: вместо 100 капитально отремонтируют 200 зданий. Все работы выполнят до конца 2023 года, рассказал Собянин.

"Мы не забываем и про действующие поликлиники: там внедряются новое оборудование и новые стандарты", – подчеркнул градоначальник.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

Параллельно с реконструкцией поликлиник в Москве активно строятся новые. До 2025 года в столице откроют около 30 поликлиник, соответствующих новому стандарту, сообщил Собянин в своем блоге.

Возведение новых поликлиник и стационаров улучшит качество и комфорт оказания медицинской помощи. Медучреждения возводятся в районах, где их объективно не хватает, говорил мэр.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Автор: 12 января 2023, 16:57 Источник: Телеграм-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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