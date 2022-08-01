Раскол в семье Брежневой Седокова убита горем Звездные рецепты Гороскоп

Топ новостей недели

"Хочу и делаю": съехавший от Боярской обнаглевший муж показал свой нрав
"Были абсолютно правы": Вертихвостка-жена ушла от состарившегося Николаева к новому мужику
"Очень мутная история": раскрыта тайная связь погрязших в гействе Галкина и Зеленского
Самые популярные новостройки бизнес-класса
партнеры
Понедельник
1 августа
Лента новостей
11:45
"За минуту до": вывалившая грудь Кудрявцева оголила интимное место
11:24
Спрос на элитные дома вырос на 28%
10:57
Еще одни: Семья Петросяна спешно покинула Россию
10:39
Выселить из квартиры: за что россиян могут лишить жилья
10:30
Розовые локоны и дырки в теле: Какой стала непризнанная дочь Малинина
10:20
Прибавки и выплаты: какие законы вступят в силу в России с 1 августа 2022 года
09:48
Дефицит стройматериалов: в Москве подорожал ремонт
09:39
"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
09:31
"Можете дать?": намокшая Навка подразнила выпуклыми прелестями
08:59
Отравили? После госпитализации комнату Чубайса проверили специалисты химзащиты
08:58
"Вторичка" в Новой Москве продается быстрее
08:55
"Развод неизбежен": Тяжелая жизнь на чужбине развалила брак Пугачевой и Галкина
08:42
"Вот это сосательный станок!": Распухшая как жаба Борисова вызвала тошноту
06:14
Пассивный доход: как инвестировать деньги и ничего не делать
04:36
Ученые обнаружили на дне океана невероятное существо – видео
02:09
Милую потасовку двух собак сняли на видео
00:05
Макринин день: традиции и запреты 1 августа
22:24
Орущую про пенисы развратницу Бузову призвали обуздать гениталии: Трется о левых мужиков
21:27
"При смерти лежим, надо щипцами вытаскивать": беременной певице Монеточке не оставили шанса
20:11
Турция, Болгария и Крым: где отдыхают российские знаменитости летом 2022 года
19:06
Отнялись конечности: Чубайс попал в реанимацию
18:57
"Придется отпустить": Маликов отчалил из дома после 22 лет брака
18:27
"Не жить мне": прощальные слова безнадежной Булановой довели народ до дрожи
17:26
"Царствие небесное": умершего Малахова помянули на телешоу
16:27
Крики, галдеж, беспробудное пьянство: Дом Пугачевой полыхает в огне
16:25
Вздулся с прожженным анусом: как ушедший сын Яковлевой провел последние дни
15:20
"Хватит!": Зараженная дрянью Королева пулей вышибла Тарзана после его кувырканий с любовницами
14:16
"Была адекватная, потом алкоголь, наркота": Разведенка Бородина показала фото без трусов
14:04
Два мосла и кружка крови: Взрезанная как свинья Поргина чахнет на глазах
13:13
"Убийство": Врезавшего фашистам Корчевникова убрали не церемонясь
12:23
"Положительный тест на беременность": Брезгующая защитой Шукшина нехило надулась
11:40
"Давно нет в живых": Могилу Пьехи снесли на кладбище за неуплату
11:12
"60 миллионов": зарабатывающая на промежности Волочкова назвала цену своей ядреной кормилицы
11:08
"Мы переспали": 58-летняя Лолита цветет от счастья после ночи на даче с молодым красавцем
10:46
"Кончились деньги": вышвырнутый на улицу Газманов запел на вокзале ради крошки хлеба
10:26
"Большой беременный живот": гульнувшая с мужиком на даче Лолита по уши вляпалась
09:59
Один муж изменял, другой пропивал все деньги: почему личная жизнь Эдиты Пьехи пошла под откос
09:51
Готовая отдаться за 5 рублей Долина бросилась ублажать органы возбужденных клиентов: Целый месяц уговаривали
09:47
"Наконец-то!": 60-летний Лепс ждет ребенка от молодой красотки
08:03
Костюшкин, Катина, Проклова: артисты, пережившие изнасилование
06:24
Семь раз отмерь: три самых опасных пластических операции
04:23
Чудо: на Валааме сняли на видео плавающих лосей
02:21
У берегов Калифорнии кит проглотил двух человек – видео
00:01
Омельянов день: что нельзя делать 31 июля 2022 года
22:11
Комплименты, которые девушки хотят слышать чаще
20:07
Муцениеце, Заворотнюк, Орбакайте: кого из звезд поколачивали мужья
18:10
"Ненавижу русских": Консул Норвегии разразилась нецензурной бранью в отеле Мурманска
17:12
"Ангел приснился": Предавшийся ласкам с израильским красавчиком Шифрин заговорил о смерти
17:00
Разъяренная россиянка устроила засаду с тухлыми яйцами на концерте Галкина: Они все пожалеют
15:59
Киркоров разорвал все связи с предавшей Родину Пугачевой: Сделал выбор
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вздулся с прожженным анусом: как ушедший сын Яковлевой провел последние дни
Разъяренная россиянка устроила засаду с тухлыми яйцами на концерте Галкина: Они все пожалеют
Тихоня Цымбалюк-Романовская охомутала нового мужика по советам Джигарханяна: Сделала такой ход
"Давно нет в живых": Могилу Пьехи снесли на кладбище за неуплату
"Мы переспали": 58-летняя Лолита цветет от счастья после ночи на даче с молодым красавцем
Два мосла и кружка крови: Взрезанная как свинья Поргина чахнет на глазах
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Прибавки и выплаты: какие законы вступят в силу в России с 1 августа 2022 года

Прибавки и выплаты: какие законы вступят в силу в России с 1 августа 2022 года

В Росси упрощается процедура оформления на работу для граждан Украины.
прочитано 143 раза

В России с 1 августа 2022 года вступит в силу ряд новых законов. Будут пересчитаны выплаты работающим пенсионерам. Раньше они не могли рассчитывать на ежегодное повышение страховой части пенсии.

ПО ТЕМЕ

Ответные меры: желающим купить землю в РФ иностранцам резко бьют по рукам

Теперь работающий пенсионер может рассчитывать на небольшое повышение пенсии и получение дополнительных пенсионных баллов. Это будет выполнено при условии наличия белой зарплаты у гражданина.

Максимально за год можно получить три пенсионных балла. Выходит, что прибавка составит около трехсот рублей. Индексация будет производиться автоматически.

Ранее неработающим пенсионерам повышали пенсии уже два раза за 2022 год. Речь идет о страховой части пособия. Первый раз повышение было 1 января на 8,6%, потом с 1 июня еще на 10%.

Также с 1 августа 2022 года в России вступит в силу закон, целью которого является поддержка женщин-военнослужащих, у которых родились дети. Те женщины, которые сидят в декрете, получат повышенное ежемесячное пособие. Размер выплат будет достигать 30 тысяч рублей. Ранее сумма составляла 15 тысяч. В целом сумма зависит от средней зарплаты женщины.

Помимо этого с 1 августа 2022 года самозанятым можно будет стать через сайт "Госуслуги". Ранее это можно было сделать только через Налоговую. Теперь в нашей стране самозанятыми могут становиться граждане Украины, ДНР и ЛНР.

Кроме того с 25 августа в России вступают в силу поправки в закон "Об оружии". Общее число приобретенного оружия ограничивается пятью единицами каждого вида. Всего у одного человека не может быть свыше десяти единиц оружия всех видов.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Правительство России. Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press
Автор: 1 августа 2022, 10:20 Источник: "КП" ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Давно нет в живых": Могилу Пьехи снесли на кладбище за неуплату

Господи, помилуй!

Шоу-бизнес

"Царствие небесное": умершего Малахова помянули на телешоу

Как грустно!
Шоу-бизнес

"Большой беременный живот": гульнувшая с мужиком на даче Лолита по уши вляпалась

Только этого не хватало!
Шоу-бизнес

"Хватит!": Зараженная дрянью Королева пулей вышибла Тарзана после его кувырканий с любовницами

Звезда настроена решительно

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

Необычное явление: бабочки непарного шелкопряда атакуют Подмосковье
Мертвое тело ребенка извлекли из выгребной ямы в Самарской области
В Шатуре тонувшей женщине потребовалась помощь спасателей
"Задымился трамвай": в Екатеринбурге парализовало движение транспорта
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+