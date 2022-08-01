Прибавки и выплаты: какие законы вступят в силу в России с 1 августа 2022 года

В России с 1 августа 2022 года вступит в силу ряд новых законов. Будут пересчитаны выплаты работающим пенсионерам. Раньше они не могли рассчитывать на ежегодное повышение страховой части пенсии.
Теперь работающий пенсионер может рассчитывать на небольшое повышение пенсии и получение дополнительных пенсионных баллов. Это будет выполнено при условии наличия белой зарплаты у гражданина.
Максимально за год можно получить три пенсионных балла. Выходит, что прибавка составит около трехсот рублей. Индексация будет производиться автоматически.
Ранее неработающим пенсионерам повышали пенсии уже два раза за 2022 год. Речь идет о страховой части пособия. Первый раз повышение было 1 января на 8,6%, потом с 1 июня еще на 10%.
Также с 1 августа 2022 года в России вступит в силу закон, целью которого является поддержка женщин-военнослужащих, у которых родились дети. Те женщины, которые сидят в декрете, получат повышенное ежемесячное пособие. Размер выплат будет достигать 30 тысяч рублей. Ранее сумма составляла 15 тысяч. В целом сумма зависит от средней зарплаты женщины.
Помимо этого с 1 августа 2022 года самозанятым можно будет стать через сайт "Госуслуги". Ранее это можно было сделать только через Налоговую. Теперь в нашей стране самозанятыми могут становиться граждане Украины, ДНР и ЛНР.
Кроме того с 25 августа в России вступают в силу поправки в закон "Об оружии". Общее число приобретенного оружия ограничивается пятью единицами каждого вида. Всего у одного человека не может быть свыше десяти единиц оружия всех видов.