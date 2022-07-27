Ответные меры: желающим купить землю в РФ иностранцам резко бьют по рукам

Жесткая санкционная политика некоторых стран требует адекватной реакции.

прочитано 136 раз

Одним из способов реагирования на действия недружественных государств может стать законопроект, который недавно был внесен на рассмотрение правительства и уже был направлен на доработку. Как сообщает телеканал "Царьград", речь идет о документе, согласно которому желающим купить землю в РФ иностранцев и юрлиц из некоторых стран может ждать запрет на приобретение участков. Резко бьют по рукам только граждан и хозсубъекты из недружественных государств.

С помощью такого закона авторы инициативы хотят взять наши земли под особую защиту, а также ввести ответные меры против тех, кто ведет одностороннюю санкционную политику в отношении России. Как пишет URA.RU со ссылкой на слова одного из авторов документа – Алексея Диденко, такие меры должны негативно сказаться на экономическом положении хозяйствующих субъектов из враждебно настроенных стран.

По информации "Известий", в Госдуме в целом такую инициативу поддержали, но при этом отметили, что необходимо установить четкие рамки того, на кого будет распространяться действие закона. Отчасти именно поэтому документ был направлен авторам для внесения правок – сообщает телеканал "360".

Напомним, что еще весной этого года, когда ситуация обострилась, в России был введен временный контроль за всеми сделками по недвижимости с иностранцами и юрлицами из недружественных стран.