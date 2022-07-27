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Ответные меры: желающим купить землю в РФ иностранцам резко бьют по рукам
Одним из способов реагирования на действия недружественных государств может стать законопроект, который недавно был внесен на рассмотрение правительства и уже был направлен на доработку. Как сообщает телеканал "Царьград", речь идет о документе, согласно которому желающим купить землю в РФ иностранцев и юрлиц из некоторых стран может ждать запрет на приобретение участков. Резко бьют по рукам только граждан и хозсубъекты из недружественных государств.
С помощью такого закона авторы инициативы хотят взять наши земли под особую защиту, а также ввести ответные меры против тех, кто ведет одностороннюю санкционную политику в отношении России. Как пишет URA.RU со ссылкой на слова одного из авторов документа – Алексея Диденко, такие меры должны негативно сказаться на экономическом положении хозяйствующих субъектов из враждебно настроенных стран.
По информации "Известий", в Госдуме в целом такую инициативу поддержали, но при этом отметили, что необходимо установить четкие рамки того, на кого будет распространяться действие закона. Отчасти именно поэтому документ был направлен авторам для внесения правок – сообщает телеканал "360".
Напомним, что еще весной этого года, когда ситуация обострилась, в России был введен временный контроль за всеми сделками по недвижимости с иностранцами и юрлицами из недружественных стран.
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