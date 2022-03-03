В Подмосковье спасают крыс из ДНР и ЛНР с тяжелой судьбой

Более тридцати млекопитающих семейства мышиных из ДНР и ЛНР прибыли в Подмосковье. Волонтеры решили помочь хвостатым грызунам с тяжелой судьбой, которых вывезли с потенциально опасных территорий.
Домашние крысы требуют ухода и лечения. Как пишет сайт "Подмосковье сегодня", многих питомцев некуда пристроить, нужны силы и средства для создания комфортных условий их жизни. Кроме того, грызуны нуждаются в регулярном ветеринарном осмотре.
Добровольцы работают не покладая рук, чтобы обеспечить хвостатым приезжим из ДНР и ЛНР благополучное будущее. Неравнодушные люди откликаются и спонсируют содержание крыс, также маленьких питомцев постепенно передают новым хозяевам.