Добровольная бездетность: почему россияне отказываются заводить детей

Что мешает людям создавать семьи, рассказал эксперт.

В Совфеде предложили отнести чайлдфри к противоправной информации. Один из авторов проекта, сенатор Маргарита Павлова заявила, что под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей. В разработке законопроекта принимает участие Роскомнадзор.

Социолог Илья Ломакин считает, что о чайлдфри нельзя говорить как о движении, которое нужно запретить, потому что на самом деле это вопрос идентичности. Люди добровольно отказываются от детей по ряду причин. В интернете же они просто общаются с единомышленниками, а не пропагандируют свой образ жизни.

Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников обратил внимание, что от рождения детей отказываются в основном образованные и обеспеченные люди, стремящиеся к высокому уровню жизни. Они воспринимают ребенка как помеху в достижении целей, объяснил эксперт.

В разговоре с "360" Синельников также указал на разницу между поколениями. Старшее поколение рассуждает, что родить ребенка нужно, иначе никто не подаст стакан воды в старости. Такое мнение чайлдфри не разделяют. Они воспринимают рождение детей ради заботы о себе как проявление эгоизма.