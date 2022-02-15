Сретение Господне: приметы и традиции 15 февраля

15 февраля 2022 года православные верующие отмечают один из главных праздников церковного года – Сретение Господне.

История

Церковный праздник Сретение Господне является непреходящим в отличие от многих других. Это значит, что он всегда отмечается 15 февраля. В переводе с церковнославянского слово "сретение" означает "встреча". В представлении христиан именно в этот день произошла встреча Ветхого и Нового завета. Случилось это благодаря Иисусу Христу.

Согласно иудейской традиции, Мария принесла Младенца в храм спустя 40 дней после родов. В храме произошла встреча Иисуса со старцем Симеоном, а также с Анной-пророчицей, которые продемонстрировали всем, как надо приветствовать Спасителя. Эта знаковая встреча описана в Евангелии от Луки. Зная о том, какой сегодня церковный праздник, многие верующие перечитывают рассказ о тех памятных событиях.

Что нельзя делать 15 февраля

В этот важнейший православный праздник верянам запрещается заниматься любым физическим трудом. В Сретение очень важно воздерживаться от ругани, ссор и сквернословий. Также в народе сложилось мнение о том, что в этот церковный праздник нельзя ходить в баню, класть деньги на обеденный стол и отправляться в дальнюю дорогу.

Приметы и традиции

На Руси считалось, что Сретение является некой границей между зимой и весной. В этот день крестьяне начинали выгонять скот из хлева в загон, чтобы животные привыкали к смене температуры. Домашнюю птицу в этот день кормили овсом, а себе на стол люди ставили блины и круглые пироги, символизирующие солнце. Также в этот православный праздник веряне всегда ходили в храм, освящали воду и свечи.

Что касается погодных примет, то христиане верили, что в Сретение: