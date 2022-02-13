День памяти мучеников Кира и Иоанна, Афанасии и ее дочерей: традиции и запреты 13 февраля

В воскресенье христиане чествуют память сразу шести священномучеников.

Согласно православному календарю, 13 февраля верующие чествуют память священномучеников Кира и Иоанна, Афанасии и ее троих дочерей – Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. С этим днем связан ряд обычаев и традиций.

История

Святой бессребреник Кир был врачом, жившим в Александрии в IV веке нашей эры. По христианскому преданию, он лечил людей не только от телесных, но и от душевных недугов, а также проповедовал Евангелие и обратил многих язычников в христианскую веру. Во время гонений он бежал в Аравийскую пустыню, где продолжил заниматься врачебным делом. Его личностью заинтересовался живший в Едессе воин Иоанн, который также ревностно следовал христианскому учению. Он разыскал Кира в Аравии и стал его последователем.

Узнав, что в египетском городе Канопе были заключены христианка Афанасия и трое ее дочерей – Феоктиста, Феодотия и Евдоксия, Кир и Иоанн навестили их в темнице, где убедились, что даже перед страхом смерти женщина и ее дочери не отреклись от своей веры. Узнав о встрече христиан, правитель города распорядился предать их пыткам, а затем все шестеро священномучеников были обезглавлены.

Традиции и обычаи

В этот день среди православных христиан принято молиться святому Никите, который, согласно преданию, оберегает верующих от огня, молний и засухи. Кроме того, в этот день важно тщательно защитить дом от лешего.

Приметы 13 февраля

Если дрова плохо загораются – следует ждать оттепели, если горят красным огнем – напротив, холодов, а белое пламя означает приближение настоящего тепла;

Если днем появился иней – ночь будет теплой;

Если на солнце видны круги – будет хороший урожай;

Громкие голоса ворон предвещают метель, а суетящиеся в гнездах воробьи – наступление морозов.

Запреты

В этот день не рекомендуется выходить из дома, чтобы защитить себя от наведения порчи.