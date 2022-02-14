День святого Трифона: традиции и приметы 14 февраля

14 февраля 2022 года влюбленные отмечают День святого Валентина. Православные же верующие справляют церковный праздник в честь памяти святого мученика Трифона.



История

Чтобы понять, какой сегодня праздник, следует обратиться к истории. Святой мученик Трифон родился в Фригии, в селении Кампсада, в крестьянской семье. Мальчик с детства пас гусей и не получил образования, но был одарен даром изгнания бесов, исцеления болезней и других благодеяний молитвой.

В возрасте 16 лет Трифона доставили в Рим в императорский дворец. Когда к власти пришел язычник-император Декий, то он устроил гонения на христиан. Святой Трифон сдался. На суде он бесстрашно отстаивал свою веру. Тогда мученику связали руки, подвесили на дереве и три часа били. Затем святой был брошен в темницу. После последующих истязаний Трифону отсекли голову.

Что нельзя делать 14 февраля

В этот православный праздник нельзя выносить мусор, чтобы не выбросить счастье. Также наши предки верили, что в этот день нельзя обманывать окружающих и выяснять отношения. В этот церковный праздник также нельзя грустить, иначе вы еще долго не сможете расстаться с этим чувством. Не стоит 14 февраля и оставаться в одиночестве, иначе оно будет сопровождать вас весь следующий год.



Приметы и традиции

В этот церковный праздник было принято отгонять мышей, которые могут испортить скирды с хлебом. Знахари даже проводили специальные обряды: вынимали из скирды клок сена, относили в печь и разжигали раскаленной кочергой. Получившуюся золу высыпали в места хранения сена и соломы с приговором.



В этот православный праздник принято задабривать кошек, чтобы те помогали бороться с грызунами. Также на Трифона незамужние девушки просили у Бога женихов, так как февраль считается месяцем свадеб.