Трехсвятие: Что нельзя делать в праздник 12 февраля

12 февраля православные празднуют Собор трех святителей или Трехсвятие.

История

Праздник учрежден в честь вселенских учителей и святителей - Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Святитель Василий ревностно проповедовал и неустанно заботился о нуждах своей паствы, благодаря чему снискал высокое уважение и большую любовь. За свою короткую жизнь святитель Василий оставил потомкам множество богословских трудов. Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, родился в Антиохии примерно в 347 году. Его называли блестящим проповедником, и за свой ораторский дар Иоанн получил прозвище Златоуста. Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский, получил такое наименование за свои глубочайшие познания и боговдохновенные толкования Священного писания.

Что нельзя делать 12 февраля

Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит обратить внимание и на запреты. Связанные с этим днем. В православный праздник Трехсвятия нельзя шить и вязать, по поверьям это может навлечь боли в руках на долгое время. Церковный праздник запрещает долгие прогулки в лесу, так как там сосредотачивается негативная энергия. Стоит также опасаться бездомных собак, в них может вселить дух волка. В этот церковный праздник не следует надевать красную одежду, цвет, символизирующий страсть, также олицетворяет и злобу. Как и другие православные праздники, Трехсвятие запрещает ссоры и конфликты.

Приметы и традиции

12 февраля 2022 года православные отмечают Собор трех святителей или Трехсвятие. В этот церковный праздник издревле обращали внимание на приметы.