Разборки Собчак и Бони В КВН ищут замену Маслякову Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Изменившаяся 68-летняя Веденеева потрясла вдову Кобзона
В состоянии госпитализированного Щербакова произошли изменения
Слезы по Домогарову, роман с Паниным и рожденные в США дети: как живет Марина Александрова
"Счастье": 5-летний сын Собчак и Виторгана шокировал россиян
партнеры
Среда
9 февраля
Лента новостей
00:17
День памяти Ефрема Сирина: что нельзя делать 10 февраля
21:52
"Ситуация опасная": врач о состоянии сраженного коронавирусом Жириновского
21:45
Сколько Дана Борисова заплатила за откачивание жира
21:22
На юго-востоке Москвы двое приезжих избили и обокрали мужчину
21:09
Байден назвал Путина "парнем без друзей"
20:58
В Краснодарском крае водитель каршеринговой машины погиб при столкновении с грузовиком
20:51
Украина не имеет права вступать в НАТО – экс-посол США в России Макфол
20:21
На западе Москвы обрушилась крыша ангара
19:54
СМИ: Байден предупредил Зеленского об изменении "правил игры" из-за российских войск в Белоруссии
19:16
Политолог Макеева объяснила наращивание сил НАТО в Восточной Европе
19:14
Поставили на счетчик за долги: почему Куценко набросился на девушку-репортера
19:14
В Татарстане легкомоторный самолет совершил аварийную посадку
18:51
"Раздражает": Грызня между Заворотнюк и Чернышевым отравляет всю семью
18:45
В критическом состоянии: появилась информация о госпитализации Жириновского
18:42
"Мой котеночек": Дибров принимает поздравления с рождением малыша
18:21
Пение в переходе, лишний вес и обувь с помойки: какими помнят в ГИТИСе Пересильд и Николаеву
18:17
Вышел за рамки: какие предложения сделал Макрон Путину во время переговоров в Москве
18:16
Фото онкобольного Юдашкина потрясло народ
18:05
Стареющая Бородина заговорила о пластических операциях: Не стесняюсь
18:05
"Я офигел!": Жена огрела безработного Тарасова с тремя детьми новостью о беременности
17:48
"Я весь в предвкушении": возбужденный Киркоров вцепился в сочную Валерию на глазах у мужа
17:38
"Фу! Отвратно": Лазарева смешали с грязью за тесную связь с Малиновским
17:36
Киевский журналист Лесев: Путин дал Порошенко волчий билет
17:24
Под Челябинском в массовой аварии погибли 2 человека
17:19
"Затишье перед бурей": Оголившаяся Гагарина заинтриговала россиян
17:08
"Она зверюга": Трясущую сочным задом Бузову обласкал Пригожин
17:04
Подробности третьего сезона шоу "Маска": Объявлен новый член жюри
17:02
"Это Мерил Стрип или Круэлла?": Алентова накануне 80-летия изменилась до неузнаваемости
17:02
"Хотелось посочнее": изможденную Кадышеву унизили
17:00
Приняла иудаизм, вышла замуж за родственника и родила семерых: в кого превратилась внучка Высоцкого
16:55
"Не переживет": 81-летней Светличной вынесли суровый приговор
16:54
Мария Куликова: Ужас в том, что на наших могилах не напишут, насколько мы были круты
16:50
Билан приласкал черного малыша после новости о партнере
16:31
Пора перестать обсуждать: посол России призвал к действиям после ответа НАТО и США
16:21
"Ужасно": Многодетная звезда "Дома-2" взревела из-за семейных проблем
16:16
Ольга Орлова обвинила Дженнифер Лопес в плагиате
16:12
Оставшийся без дома сын Королевой вынужден искать заработки в интернете
16:04
"Агрессивна": разукрашенная мать Королевой молодится
16:00
Состояние покончившей с затворничеством Валентины Талызиной напугало всех
15:54
"Прекрасная балерина. Была": Облитая помоями Голубкина кинула камень в унизившую ее Волочкову
15:54
"Час расплаты": Подольской с детьми пришлось тяжело
15:53
Сябитова рассказала о трудностях в отношениях с молоденьким: Как спать с ребенком?
15:53
"У нас все чисто": Тарасова взвыла из-за обвинений российских фигуристов в допинге
15:39
"Облысение": Жалким патлам на голове Волочковой нашли объяснение
15:36
Что сказали в Кремле о переговорах Зеленского и Макрона
15:33
Лишь бы предохранялась: Волочковой дали совет после интимных ласк с новым мужчиной
15:28
"Дива без трусиков": Лорак возбудила публику на ночь глядя
15:24
Зачем Лановой оставался с юной Куликовой один на один в аудитории: признание звезды "Склифосовского"
15:13
Эффект от пластики Семенович вызвал оторопь: Худое лицо и толстое тело
15:10
Почти не покидает кровати: овдовевший Шаляпин встревожил измученным видом
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Она зверюга": Трясущую сочным задом Бузову обласкал Пригожин
Публично смешавшую Пугачеву с грязью Понаровскую вывели на чистую воду
Оказавшаяся в Африке Бузова показала тайное: Все серьезно
В критическом состоянии: появилась информация о госпитализации Жириновского
Стал известен точный сегодняшний вес изменившейся Заворотнюк
Дочь Заворотнюк сообщила об уходе
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
День памяти Ефрема Сирина: что нельзя делать 10 февраля

День памяти Ефрема Сирина: что нельзя делать 10 февраля

10 февраля 2022 года православные верующие почитают память святого Ефрема Сирина.
прочитано 218 раз

ИСТОРИЯ

Христианский святой Ефрем Сирин был богословом и автором религиозных книг. Он родился и вырос в Греции в семье языческого жреца. Когда отец узнал, что сын увлекся христианством, выгнал его из родительского дома.

Будучи юношей, Ефрем совершил ограбление и попал в тюрьму. Когда он вышел на свободу, то перестал грешить и начал вести праведническую жизнь.

Ефрем Сирин жил в горах и там проповедовал христианство. К нему приходило много паломников. Богослов писал религиозные трактаты и сумел своим примером переубедить многих язычников.

Число написанных Ефремом трудов достигало 1000. Многие переведены с греческого на русский.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 10 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

В этот церковный праздник нельзя вредить животным. Кошек в этот день старались задобрить и угостить чем-то вкусным. Также нельзя убивать насекомых, даже вредных.

Нельзя в этот православный праздник ссориться и конфликтовать с близкими. Не стоит употреблять бранную речь. Также не рекомендуется обижаться.

На Руси в день памяти Ефрема Сирина было запрещено заходить в избу грязным. Также верующие в этот день старались избегать одурманивания, сторонились всяческих подобных ароматов и напитков.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Martin Siepmann / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 10 февраля 2022, 00:17 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Прозревшая Гурцкая поведала о своем состоянии: Чувствую себя нормальной

Она живет полноценной жизнью.
Шоу-бизнес

"С трудом можно узнать": Рак мозга жутко изуродовал Заворотнюк

Актриса стала другой
Шоу-бизнес

"Парализована": Онкобольная Заворотнюк стала беспомощной

Недуг нанес тяжкий урон
Шоу-бизнес

Потерял славу и миллионы, а умер простым церковным певчим в Новый год: что стало с Валерием Рыжаковым

Необычная судьба актера

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля 2022 года
Гороскоп на февраль 2022 года
Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов

Здоровье

Стали известны округа Подмосковья с худшей ситуацией по COVID-19
В России снова выявили более 180 тысяч новых случаев COVID-19
Врачи предупредили о нарушении работы мозга после коронавируса
Названы округа Подмосковья с худшей ситуацией по ковиду

Спорт

"У нас все чисто": Тарасова взвыла из-за обвинений российских фигуристов в допинге
Российские фигуристы отказались тренироваться на Олимпиаде на фоне допинг-скандала
"Абсолютно провалился": Авербух дал под дых участнику Олимпиады из России
"Ни х*** не поняла!": Фигуристка Мишина ругнулась после победы на Олимпиаде

Регионы

В Татарстане легкомоторный самолет совершил аварийную посадку
В Ленобласти упавший с крыши лед убил рабочего
В Кузбассе мужчина ограбил бывшую жену в ходе ссоры
В Серпухове мужчина средь бела дня украл из магазина 3 бутылки виски
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+