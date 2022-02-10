День памяти Ефрема Сирина: что нельзя делать 10 февраля

ИСТОРИЯ
Христианский святой Ефрем Сирин был богословом и автором религиозных книг. Он родился и вырос в Греции в семье языческого жреца. Когда отец узнал, что сын увлекся христианством, выгнал его из родительского дома.
Будучи юношей, Ефрем совершил ограбление и попал в тюрьму. Когда он вышел на свободу, то перестал грешить и начал вести праведническую жизнь.
Ефрем Сирин жил в горах и там проповедовал христианство. К нему приходило много паломников. Богослов писал религиозные трактаты и сумел своим примером переубедить многих язычников.
Число написанных Ефремом трудов достигало 1000. Многие переведены с греческого на русский.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 10 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА
В этот церковный праздник нельзя вредить животным. Кошек в этот день старались задобрить и угостить чем-то вкусным. Также нельзя убивать насекомых, даже вредных.
Нельзя в этот православный праздник ссориться и конфликтовать с близкими. Не стоит употреблять бранную речь. Также не рекомендуется обижаться.
На Руси в день памяти Ефрема Сирина было запрещено заходить в избу грязным. Также верующие в этот день старались избегать одурманивания, сторонились всяческих подобных ароматов и напитков.