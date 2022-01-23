Григорий Летоуказатель: народные приметы 23 января

История
Чтобы понять, какой сегодня праздник, надо обратиться к истории. Григорий жил в IV веке в Кесарии (Каппадокия), где и получил образование. Его учителем был брат – святитель Василий Великий. Позже Григорий стал оратором и ушел из церкви. После смерти жены он вернулся в родное имение и церковь.
В 372 г. Григория назначили на должность епископа Ниссы. С этого года он посвятил себя борьбе с арианами (приверженцы течения, основанного в начале IV века александрийским пресвитером Арием – прим. ред.). Григорий был схвачен, но ему удалось бежать. Несколько лет он скитался.
В 381 г. в Константинополе был созван II Вселенский собор, где Григорий стал одним из главных деятелей. Он дожил до глубокой старости и умер после очередного Константинопольского собора.
Что нельзя делать 23 января
В этот церковный праздник нельзя бездельничать, нужно постараться закончить все намеченные рабочие планы. Нельзя в этот день лениться. Нельзя также жаловаться и хвастаться.
В этот православный праздник нельзя выносить на улицу мусор, иначе можно вынести из дома свою удачу. Когда режете хлеб в этот церковный праздник, крошки нужно класть в рот, чтобы было крепким здоровье.
Традиции и приметы
В этот церковный праздник составляют и изготавливают пантакли для различных целей. Так, обычно делают талисманы для намерений.
- Если 23 января иней на деревьях и стогах – к мокрому и холодному лету.
- Если в этот церковный праздник дует ветер с Юга, значит, в июне будут часто идти грозы и дожди.
- Ясная погода предвещает сухое и жаркое лето.
- Если небо безоблачное и ясное – весна наступит рано.
- Высокие
облака – к хорошей погоде.
- Обильный иней на траве и деревьях – к устойчивой солнечной, но холодной погоде на несколько дней.
- Сорока садится на верхушки деревьев – к морозу.
- Круг вокруг
солнца или месяца – к морозам.
- Вода в реках убывает – жди сухого и жаркого лета.