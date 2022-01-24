День памяти Феодосия Великого: традиции и приметы 24 января

24 января 2022 года христиане вспоминают Феодосия Великого.

ИСТОРИЯ

Феодосий проживал в Каппадокии и был очень благочестивым человеком. Его привлекала жизнь отшельника, именно поэтому он поселился в пещере в Палестине. Жилье он выбрал неслучайно. Так, по преданиям, в ней ночевали волхва, когда пришли повидать родившегося сына Божьего. На протяжении тридцати лет Феодосий жил в пещере, молясь и воздерживаясь.

Со временем о святом прознали люди и начали приходить к его жилищу, чтобы жить под его руководством. Когда людей стало совсем много, Феодосий решил основать монастырь. Когда в пятом веке начались гонения на христиан, святой решил вступиться за людей. Сперва он написал письмо императору, а затем явился в Иерусалим. Тогда святого арестовали и поместили в темницу, где он и прожил до конца своих дней.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Как правило, этот день всегда отличался особым холодом. На Руси верили, что это проявление нечистой силы, которая после Святок взбушевалась и решила наколдовать мороз и вьюгу. В этот день принято было предсказывать погоду на будущее. Так, если на улице мороз, то скоро начнутся затяжные холода. Если же теплеет, то весна наступит рано.