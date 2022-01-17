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Общество
Феоктистов день: народные приметы 17 января

Феоктистов день: народные приметы 17 января

Православные христиане 17 января 2022 года отмечают Феоктистов день. В этот церковный праздник продолжаются Святки – святые вечера.
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ИСТОРИЯ

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Когда наступает Феоктистов день, народ особо почитает святого, который основал монастырь в Кукуме на острове Сицилия и стал там игуменом. Преподобный Феоктист жил в 8 веке от Рождества Христова. В его обители скрывались от идейных неприятелей греческие монахи, которые продвигали в массы православную веру. В знак всеобщего признания 17 января основали день памяти священнослужителя.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 17 ЯНВАРЯ

Церковный праздник требует соблюдения ряда ограничений. Не стоит погружаться в новые занятия, все начинания стоит отложить на будущее. Также под запретом бахвальство и хвастовство, нужно быть скромнее.

Особое внимание в Феоктистов день требуется уделить деньгам. Если в финансах есть нужда, нельзя влезать в долги. А если кто-то просит взаймы некую сумму, рекомендовано вежливо отказать.

Запрещено жадничать, когда вопрос касается еды. Остатки послеобеденной пищи выбрасывать нельзя. Все лишнее в этот церковный праздник важно отдать тем, кто нуждается в помощи.

ТРАДИЦИИ

В народе Феоктистов день связывают с изгнанием нечистой силы. Наши предки проводили специальный обряд, чтобы избавиться от чертовского общества. В русской деревне народ собирался в одном месте и разжигал костер. Мужика наряжали в тулуп с вывернутым мехом, и возле огня над ним инсценировали расправу, символизирующую битву добра со злом.

Сейчас, чтобы очистить дом от негатива, 17 января 2022 года верующие могут взять икону и пройти с ней по жилищу, читая молитву вслух. Церковный праздник к этому располагает.

Считается, что именно в Феоктистов день можно узнать, сбудется ли заветное желание. Для этого следует с наступлением темноты рассмотреть расположение звезд на небе. Если Большая Медведица будет с правой стороны — удача на вашей стороне.

Незамужним девушкам во время этого гадания следует обратить внимание на Млечный путь. Узревшая его рискует пойти под венец, если 17 января он находится справа от завидной невесты.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Безоблачное небо — к сильным затяжным морозам. Крик лисы — к пасмурной погоде. В церковный праздник Феоктистов день пчеловодам стоит обратить внимание на деревья — если много снега, меда будет в изобилии.

Раскрасневшаяся заря 17 января предсказывает бушующие ветры. Слоистые облака в Феоктистов день — предвестники стужи.


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Раифский монастырь. Фото: Georgiy Rozov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 17 января 2022, 04:39 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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