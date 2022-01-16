Гордеев день: Традиции и приметы 16 января

История
Мученик Гордий родился в конце III века в городе Кесарии Каппадокийской в христианской семье. В зрелом возрасте поступил на военную службу и, проявив мужество и воинское искусство, был назначен сотником. Во время гонения на христиан в начале IV века он оставил мир и удалился в пустыню, чтобы в подвиге добром приготовить себя к исповеданию имени Христа Спасителя. В 320 году Гордий открыто выступил перед префектом города в защиту христиан. Его схватили и после страшных истязаний отсекли голову.
Что нельзя делать 16 января
Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит обратить внимание и на запреты, связанные с этим днем. Православный праздник святого Гордея запрещает любое хвастовство, иначе можно потерять предмет восхищения. Не стоит без необходимости выходить из дома, лучше остаться с близкими или наедине с собой. В этот церковный праздник нельзя долго спать, валяться в кровати весь день, иначе могут начаться проблемы со здоровьем. Не следует брать деньги в долг. Также этот церковный праздник запрещает ходить в лес, на водоем или куда-то, где нет людей.
Традиции и приметы
16 января 2022 года православные чтят память святого мученика Гордея. В этот церковный праздник испокон веков обращали внимание на приметы.
- Какая погода 16 января, такой будет март
- Большие белые облака — к вьюге
- На деревьях иней — погода будет ясной
- В морозный день в лесу деревья трещат — стужа продлится ещё долго
- Звёзды видны ясно и мигают — погода будет солнечной.