Гордеев день: Традиции и приметы 16 января

16 января православные чтят память святого мученика Гордея и пророка Малахии, а также празднуют восьмой день Святок.

История

Му­че­ник Гор­дий ро­дил­ся в кон­це III ве­ка в го­ро­де Ке­са­рии Кап­па­до­кий­ской в хри­сти­ан­ской се­мье. В зре­лом воз­расте по­сту­пил на во­ен­ную служ­бу и, про­явив му­же­ство и во­ин­ское ис­кус­ство, был на­зна­чен сот­ни­ком. Во вре­мя го­не­ния на хри­сти­ан в на­ча­ле IV ве­ка он оста­вил мир и уда­лил­ся в пу­сты­ню, чтобы в по­дви­ге доб­ром при­го­то­вить се­бя к ис­по­ве­да­нию име­ни Хри­ста Спа­си­те­ля. В 320 го­ду Гор­дий от­кры­то вы­сту­пил пе­ред пре­фек­том го­ро­да в за­щи­ту хри­сти­ан. Его схва­ти­ли и по­сле страш­ных ис­тя­за­ний от­сек­ли го­ло­ву.

Что нельзя делать 16 января

Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит обратить внимание и на запреты, связанные с этим днем. Православный праздник святого Гордея запрещает любое хвастовство, иначе можно потерять предмет восхищения. Не стоит без необходимости выходить из дома, лучше остаться с близкими или наедине с собой. В этот церковный праздник нельзя долго спать, валяться в кровати весь день, иначе могут начаться проблемы со здоровьем. Не следует брать деньги в долг. Также этот церковный праздник запрещает ходить в лес, на водоем или куда-то, где нет людей.

Традиции и приметы

16 января 2022 года православные чтят память святого мученика Гордея. В этот церковный праздник испокон веков обращали внимание на приметы.