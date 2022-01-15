Серафимов День: Что нельзя делать 15 января

Еще при жизни Серафима Саровского уважали, в обитель стекались люди со всей России, чтобы услышать его наставления относительно духовной жизни, получить совет.
История
Преподобный Серафим Саровский, великий подвижник Русской Церкви, родился 19 июля 1759 года. Родители преподобного, Исидор и Агафия Мошнины, были жителями Курска. Исидор был купцом и брал подряды на строительство зданий, а в конце жизни начал постройку собора в Курске, но скончался до завершения работ. Младший сын Прохор остался на попечении матери, воспитавшей в сыне глубокую веру. С детства Серафим мечтал о монашеской жизни и в 24 года ушел в Саровскую пустынь на территории нынешней Нижегородской области.
Что нельзя делать 15 января
Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит обратить внимание и на запреты, связанные с этим днем. Церковный праздник святого Серафима запрещает поднимать с земли птичьи перья, чтобы не навлечь беду. Не стоит есть мясо птицы и вообще любую животную пищу. В этот православный праздник нельзя стричь волосы и ссориться, а также судиться. Женщины в церковный праздник Серафима не должны готовить ужин, этим нужно заняться мужчине.
Традиции и приметы
15 января 2022 года православные чтят память святого Серафима Саровского. В этот церковный праздник издревле обращали внимание на приметы.
- Синие вечерние облака – к перемене погоды
- Отлогие рога месяца – к ненастью
- Тусклые звезды – к оттепели, а яркие – к морозу
- Если вечером на небе появились облака – к переменам погоды.