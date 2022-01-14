Обрезание Господне: что нельзя делать в православный праздник 14 января

14 января 2022 года православные верующие отмечают великий праздник – обре́зание Божественного Младенца Иисуса Христа. Эта дата установлена между Рождеством Христовым и Крещением Господним.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
На восьмые сутки после рождения Христу сделали обрезание. Во время обряда ему дали имя Иисус, что означает "Спаситель". Именно это имя архангел Гавриил назвал Деве Марии во время Благовещения.
Иисусу провели обрезание, чтобы еретики не считали его духом, а поняли, что он состоит из плоти и крови.
История обряда обрезания описана в книге Бытие. Согласно тексту, однажды Бог явился бездетному Аврааму и сообщил, что у него начнется великий род. После этого он благословил его. В 99-летнем возрасте случилось обещанное чудо, и тогда Бог снова пришел к нему.
Он объявил, что все мужчины должны обрезать крайнюю плоть. С тех пор обряд было принято проводить всем мальчикам на восьмой день после появления на свет.
Авраам и его близкие послушались и сделали обрезание. Через год у него и его супруги Сары родился сын Исаак.
Обряд обрезания символизирует смирение и преклонение перед канонами церкви. Также это стало символом отречения от греховных страстей. В христианстве обряд заменили таинством крещения. Телесное обрезание перевоплотилось в духовный ритуал.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 14 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА
В этот день по народному календарю не рекомендуется делать тяжелую физическую работу. Лучше отказаться от грязной работы по дому. Не рекомендуется мыть полы, вытирать пыль и разбирать старые предметы.
Также в день Обрезания Господня не советуют ругаться и плохо о ком-то думать.