В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Появилась актуальная информация о погоде, которая установится в российской столице 13 сентября. Уточняется, что в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности.
Такое решение было принято специалистами из-за сильного ветра, передает RT. Предупреждение будет актуально до вечера следующего дня.
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