Случайно наступившую на полотенце 13-летнюю россиянку избили до сотрясения мозга

Компания молодых людей и девушек избила 13-летнюю россиянку за то, что та случайно наступила на пляжное полотенце. Пострадавшая получила травмы.
Инцидент произошёл на одном пляжей Новосибирска. На девочку набросились сразу три 18-летних девушек и двое юношей, в результате чего она получила сотрясение мозга и ушибы. Происходящее вовремя заметила хозяйка одного из торговых павильонов, которая вызвала охрану. Всю компанию задержали: оказалось, что обидчики были воспитанниками детского дома, передаёт телеканал "360".
Популярные темы форума
Где работает Анфиса и кем?
Как вы относитесь к свободным отношениям?
Версии о встрече Байдена и Путина
Йога
Верую в всевышнего
Кого выберет Тимати в Холостяке?
Отдых в России это дно
мой парень зовёт жить у него что делать
Где найти нормальную женщину?
Топ последние пять Признаки порчи на смерть на человеке Городские новости