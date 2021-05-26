Завершается прием заявок для участия во Втором Национальном открытом чемпионате творческих компетенций ArtMasters

Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters продолжает прием заявок для участия в новом сезоне до 30 мая 2021 года.

К участию приглашаются молодые специалисты креативных индустрий в 19 компетенций для основной возрастной категории (18−35 лет) и 8 компетенций для юниоров (14−17 лет). Всего 81 победитель чемпионата в 2021 году получит денежные сертификаты на общую сумму 21 850 000 рублей: за первое место — на 500 тыс., за второе — на 300 тыс., за третье — на 150 тыс. рублей вместе с дорогостоящим оборудованием, стажировками и работой в действующих проектах.

К участию приглашаются претенденты из всех регионов России, при этом наличие образования по профилю компетенции не является обязательным условием. Основная цель этого масштабного национального проекта — поддержать лучших молодых представителей творческих профессий, создать благоприятные условия для раскрытия их потенциала и способствовать росту престижа творческих профессий.

Чемпионат ArtMasters стремится стать платформой, на которой профессионалы и эксперты самого высокого уровня, создающие текущий ландшафт компетенций театра, кино, телевидения и других направлений сферы культуры, передают свои знания молодым участникам чемпионата, а также обращаются к широкой аудитории, интересующейся передовым срезом креативных технологий.

Для участников основной возрастной категории 18–35 лет соревнования пройдут по 19 компетенциям:1. художник по костюмам;

2. художник по гриму;

3. художник-оформитель;

4. сценограф;

5. художник по свету;

6. звукорежиссер;

7. медиакомпозитор;

8. веб-дизайнер;

9. геймдизайнер;

10. художник-аниматор;

11. клипмейкер;

12. режиссер монтажа;

13. саунд-дизайнер;

14. дизайнер смешанной реальности / программист виртуальных миров.

Новые компетенции 2021 года:

15. композитор популярной музыки;

16. сценарист;

17. оператор кино и ТВ;

18. стейдж-менеджер;

19. копирайтер.

Компетенции «сценарист компьютерных игр» и «оператор механики сцены» в этом году проводиться не будут.

Среди юниоров планируется выявить сильнейших по 8 компетенциям:

1. геймдизайнер;

2. художник-аниматор;

3. клипмейкер;

4. режиссер монтажа (видеомонтажер);

5. саунд-дизайнер;

6. композитор популярной музыки;

7. сценарист;

8. оператор кино и ТВ (видеооператор).

Чемпионат планируется провести в три этапа: Первый этап (с 5 апреля по 30 мая 2021 года) — подача заявки на участие на сайте www.artmasters.ru.

Второй этап (с 14 июня по 11 июля 2021 года) — квалификация, где участникам предстоит пройти онлайн-тестирование с теоретическими и практическими заданиями.

Третий этап (с 12 июля по 25 августа 2021 года) — финальные соревнования, в рамках которых финалистам предстоит продемонстрировать свои навыки в нескольких практических модулях.

Помимо программы индивидуальных соревнований чемпионата финалисты смогут принять участие в командных соревнованиях совместно с участниками Форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»: направление «Театр» с 5 по 13 июля 2021 года; «Музыка» с 16 по 23 июля 2021 года; «Кино» с 26 июля по 2 августа 2021 года.

Призеры командных соревнований смогут показать свои работы на Фестивале фестивалей «Таврида.АРТ», который пройдет с 8 по 12 сентября 2021 года. В финале участники встретятся со своими кумирами из мира кино, театра и музыки, примут участие в мастер-классах с ведущими представителями индустрии. Чемпионат завершится торжественной церемонией награждения победителей и гала-концертом, который состоится 6 сентября 2021 года на Новой сцене Большого театра.

Сергей Кириенко, Первый Заместитель руководителя Администрации Президента РФ, председатель Наблюдательного совета Чемпионата ArtMasters: «Успех людей творческих профессий — часто результат кропотливой, скрытой работы большого числа профессионалов. Работники бекстейдж в театрах — например, механики сцены, художники по гриму и костюмам или режиссер монтажа в кино — безусловно, достойны того, чтобы иметь свой профессиональный конкурс, получить профессиональное признание и новые возможности для самореализации».

Григорий Заславский, ректор ГИТИСа: «Благодаря чемпионату ArtMasters профессии бекстейдж начинают выходить на первый план. И это важно. В результате такого повышенного внимания профессионалы становятся еще профессиональнее, состязательность явно идет на пользу и самим

участникам, и делу, которым они занимаются. Без гениев, конечно, в искусстве не обойтись, но и в строчке «на чем бы эти гении играли, не будь простых настройщиков роялей» тоже есть своя сермяжная правда. За сценой остается немало специалистов, без которых шедевр не создать. Гениев вдохновляют музы, всех остальных участников творческого процесса вдохновляет чемпионат ArtMasters».

Борислав Володин, руководитель Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters: «Мы видим своей миссией не просто создание площадки для соревнования и выявления лучших, а формирование сообщества, пространства для творческого и профессионального взаимодействия молодых людей, которые только начинают делать свои первые шаги в профессии. ArtMasters уникален тем, что собирает в одном месте признанных профессионалов своего дела и молодых специалистов, приглашает представителей государственных и коммерческих компаний из индустрии, чтобы на выходе молодые люди, участвовавшие в чемпионате, могли найти не только единомышленников, наставников, но и реальные рабочие проекты».

