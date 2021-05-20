На Украине задержали влиятельных воров в законе

На Украине были задержаны двое мужчин, которых называют самыми влиятельными руководителям организованной преступности в стране, передает телеканал "360". Воры в законе, известные как Умка и Лаша Сван, контролировали криминальную деятельность сразу в нескольких областях Украины. Сейчас им готовятся предъявить обвинения в распространении преступного влияния.
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