На Украине задержали влиятельных воров в законе

На Украине были задержаны двое мужчин, которых называют самыми влиятельными руководителям организованной преступности в стране, передает телеканал "360". Воры в законе, известные как Умка и Лаша Сван, контролировали криминальную деятельность сразу в нескольких областях Украины. Сейчас им готовятся предъявить обвинения в распространении преступного влияния.