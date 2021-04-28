В России начали производить первые в мире комбинированные тесты на ВИЧ, гепатиты и сифилис

Биотехнологическая компания "Биопалитра" запустила производство тест-системы "МультиСКРИН" в Санкт-Петербурге. Она предназначена для диагностики ВИЧ, сифилиса, гепатитов B и C. Это полностью отечественная разработка, в мире нет ее аналогов.
Первая партия продукции уже направлена в федеральную сеть клинико-диагностических лабораторий "Ситилаб". Позже разработка появится в крупных государственных медучреждениях, частных клиниках, станциях переливая крови, диагностических центрах.
Работа тест-системы основана на методике иммуноферментного анализа, которая очень знакома лабораториям. "МультиСКРИН" в три раза снижает расходы на реагенты и трудозатраты. Результаты анализа будут известны уже через два часа. А быстрая диагностика очень важна при госпитализации пациентов.
"Планшетная система "МультиСКРИН" включает компоненты на 96 тестов. Плановая мощность запущенного производства составит 60 тысяч планшетов или 5,76 млн тестов в год", – сообщается на сайте Фонда развития промышленности.
В конце 2021 года компания "Биопалитра" планируется открыть еще одну площадку для производства и увеличить выпуск "МультиСКРИНов" до 240 тысяч планшетов или 23 миллионов тестов в год.
Тест-система прошла клинические исследования на базе НИИ "Вектор" Роспотребнадзора в Новосибирске. Регистрационное удостоверение уже получено. Дополнительные испытания "МультиСКРИН" прошел на базе НИИ скорой помощи им. Склифосовского в Москве.
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