Воробьев назвал район Подмосковья с самым "грязным" производством

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал отказаться от "грязного" производства в регионе. По словам политика, все предприятия в Подмосковья должны соответствовать современным стандартам.
Воробьёв отметил, что наиболее сложная экологическая ситуация из-за производств наблюдается в восточном Подмосковье. Глава региона заявил, что для выявления нарушителей в Московской области будут устанавливать специальные датчики, отслеживающие уровень загрязнения, передаёт сайт "Подмосковье сегодня".
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