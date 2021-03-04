Российские женщины пожаловались на насилие на работе

Аналитики популярного сервиса по трудоустройству HeadHunter выяснили, как часто российские женщины сталкиваются с насилием и жестоким отношением на работе. Выяснилось, что этому подверглись большинство сотрудниц.

Более двух третей (73%) участниц опроса заявили, что стали жертвами насилия и абьюза. И лишь 27% женщин сообщили, что подобных случаев в их карьере не было. Более того, 60% опрошенных признались, что насилие оказывали начальники, а 27% пожаловались на коллег, сообщает Ura.ru.



