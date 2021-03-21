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Общество
Le Potentiel Centrafricain: союзники из России и Руанды спасли ЦАР от гибели

Le Potentiel Centrafricain: союзники из России и Руанды спасли ЦАР от гибели

Центральноафриканская Республика под руководством Фостен-Арканжа Туадера при поддержке союзников из Руанды и России смогла спастись от гибели.
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Краткая история ЦАР представлена в материале издания Le Potentiel Centrafricain. После Берлинской конференции 1884 года эта африканская страна, как некоторые другие государства континента, перешла под управление Франции.

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Журналисты отмечают, что на бумаге республика всегда была якобы свободна, но Запад продолжал использовать природные богатства ЦАР в своих интересах. К любому вмешательству в дела колонии Франция относилась крайне негативно, поскольку алмазы, уран, почва и недра представляли большой интерес для Парижа.

Когда здесь разгорелся кризис, помощь от Франции не последовала. Страна осталась один на один со своими проблемами. Происходили столкновения между вооруженными группировками, на мирных жителей нападали бандиты.

Улучшению ситуации способствовало избрание Фостен-Арканжа Туадера. Осознавая имеющиеся проблемы, он обратится к России и Руанде за помощью, чтобы спасти свою страну от гибели. Всего за несколько месяцев удалось нормализовать обстановку проведением операции против вооруженных групп по всей территории страны, пишет Le Potentiel Centrafricain.

Армия ЦАР своими успехами обязана российским инструкторам, которых отдельные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Российские специалисты помогли местным властям создать боеспособную армию из имеющихся вооруженных отрядов.

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Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/www.globallookpess.com
21 марта 2021, 17:23 Источник: Le Potentiel Centrafricain ✓ Надежный источник

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