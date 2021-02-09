Игорь Ашурбейли осудил попытки захвата Александровского подворья в Иерусалиме

Вот уже чуть более года Александровское подворье в Старом городе Иерусалима находится в центре внимания широкой общественности, а также служит предлогом для громких заявлений и скандальных заголовков в международной прессе. В центр повышенного внимания это историческое место и расположенный на нем археологический и архитектурный комплекс, включающий в себя Порог Судных Врат, церковь святого Александра Невского, археологические раскопки, небольшой музей и другие достопримечательности, попало сразу после того, как Израиль зарегистрировал права собственности на подворье за Россией. Председатель Совета Императорского Православного Палестинского Общества в Государстве Израиль Игорь Ашурбейли подробно рассказал об истории Александровского подворья, о нынешнем его состоянии и о возможных перспективах развития.



– Буквально на днях в Старом городе Иерусалима представителями одной из обособленных церковных структур была предпринята попытка захвата Александровского подворья. Расскажите, пожалуйста, поподробнее – что произошло и в чем суть конфликта?

– Действительно, 13 января этого года произошло абсолютно кощунственное и хулиганское, на мой взгляд, действие со стороны представителей Русской Православной церкви заграницей (РПЦЗ), штаб-квартира которой располагается в Нью-Йорке. Ни в коем случае нельзя путать ее с единой Русской Православной церковью (РПЦ) с центром в Москве.

Священнослужители, которых мне уже сложно называть таковыми после их поступка, Роман (Гультяев), Герасим и Авенир ворвались на территорию Святого места – Александровского подворья, расположенного буквально в нескольких шагах от Храма Гроба Господня, несмотря на протесты находящихся там сестер. Заметьте, что подворье было закрыто для посещений в связи с пандемией. Этим они не ограничились. Был взломан замок в двери находящегося внутри древнего Храма Александра Невского, куда и проникли захватчики. Не буду комментировать их безобразное поведение – есть соответствующие видеозаписи. Вывести их смог только вызванный наряд израильской полиции. Из полицейского участка вызволял своего подопечного сам начальник Миссии РПЦЗ в Израиле архимандрит Роман (Красовский).

Теперь, что касается возможных причин происшедшего. 7 января этого года Окружной суд Иерусалима отказал в апелляции церковным организациям РПЦЗ на решение государственных органов Израиля о регистрации Александровского подворья на имя РФ. По всей вероятности, ответные действия РПЦЗ – это попытка оказания давления на суд и привлечение общественного мнения для разжигания конфликта. На мой личный взгляд – это проявление полного неуважения к решениям израильского суда и других органов государственного управления, имеющих отношение к этому вопросу. Особо отмечу, что нашими оппонентами в деле по регистрации и передаче подворья в руки Российской Федерации являются и те, к кому ворвались церковнослужители РПЦЗ – незаконно занимающая Александровское подворье группа лиц с непонятным статусом и отсутствием каких-либо прав. Но мы уважаем законы страны, в которой находимся, и с нетерпением ждем окончательного вердикта суда. До этого момента мы, к сожалению, не можем вмешиваться в ситуацию, однако МИД России, Председатель ИППО Сергей Степашин и я сделали соответствующие официальные заявления, осуждающие происшедшее.

– В декабре 2019 года израильские, а затем и российские СМИ сообщили о решении Израиля передать Александровское подворье в собственность Российской Федерации. Как известно, президент РФ Владимир Путин в ходе своего последнего пребывания в Израиле на международном дне памяти жертв Холокоста даже успел поблагодарить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за эту инициативу. Тем не менее, не так давно выяснилось, что Иерусалимский окружной суд решил приостановить возобновление регистрации этого объекта недвижимости на РФ. Что произошло?

– Это не совсем так. 30 декабря 2019 года, израильский Регистратор по делам недвижимости Иерусалимского округа открыто опубликовал информацию о регистрации Александровского подворья на имя РФ, о чем и сообщили позднее СМИ. Эта регистрация и по сей день остается в силе. Другой вопрос, что после этого находящаяся на незаконных основаниях в Александровском подворье группа людей, возглавляемая неким Гофманом – гражданином Германии, подала возражения в суд. Аналогичные возражения были направлены и со стороны РПЦЗ в Государстве Израиль, а также со стороны их начальства в Америке (как правило, все это немногочисленные потомки бывших российских послереволюционных эмигрантов). С тех пор начались обычные рутинные процедуры рассмотрения этих возражений в судебных инстанциях. Работают адвокаты всех сторон. Это нормальный процесс в соответствии с законодательством Израиля, который длится уже более года, и мы законопослушно ждем его результатов.

– Посольство РФ в Израиле даже сделало тогда довольно строгое заявление, что "Россия будет предпринимать все необходимые усилия для защиты своих законных имущественных интересов в Израиле, включая права на Александровское подворье в Старом городе Иерусалима". Как Вы считаете, это попытка давления со стороны России или традиционный рутинный дипломатический "обмен любезностями"?

– Не могу говорить за российское посольство, но думаю, что России нет никакой необходимости в оказании какого бы то ни было давления. Заявление от Российской Федерации о возобновлении регистрации права собственности подано на совершенно законных основаниях. Документы по регистрации тщательно проверены регистрационными израильскими инстанциями. Регистрация завершена в соответствии с решением министерства юстиции Израиля. Мы ждем, повторюсь, окончательного решения израильского суда. И, конечно же, будем предпринимать все законные усилия для защиты имущественных интересов России. А как же иначе?!

– Можно ли, по-вашему, объяснить то, что свои права на Александровское подворье предъявляют сразу четыре организации с очень похожими названиями, элементарным расчетом на прецедент 1996 года, когда в ходе подобного же спора израильский суд вынес довольно неожиданное решение, разделив спорные земли и недвижимость между всеми участниками спора – так сказать, "всем сестрам по серьгам", "чтобы никому не было обидно"?

– На самом деле арбитражный суд 1996 года не является прецедентом для нашего и любого другого случая. И никакого решения о разделе недвижимости и земли, находящихся в собственности России, не было принято. Решение заключалось лишь в том, что между несколькими эмигрантскими организациями, провозгласившими себя наследниками Российской Империи, был достигнут договор по их взаимным претензиям.

Разумеется, что ни Россия, ни Русская Православная церковь и ни Императорское Православное Палестинское Общество никакого участия в этом споре не принимали. А указанные организации решили тихо "поделить" между собой объекты недвижимости и права на них, без каких-либо правовых и моральных оснований. Важно отметить, что арбитр, адвокат Игаль Арнон, который рассматривал дело, не вынес никакого решения относительно прав собственности, о чем, почему-то забывают наши оппоненты.

Что касается "похожести" названий этих организаций, то существует лишь одно историческое Императорское Православное Палестинское Общество (ИППО), созданное российским императором Александром III в России 139 лет назад. Первым его председателем стал Великий князь Сергей Романов, дядя Николая II. В честь него названо Сергиевское подворье, построенное в Иерусалиме на его средства. После трагической гибели Сергея Романова общество возглавила его супруга, родная сестра последней российской Императрицы – Елизавета, в честь которой названо Елизаветинское подворье, что прямо напротив Сергиевского. В настоящее время ИППО возглавляет экс-премьер-министр России Сергей Степашин. Именно это единственное ИППО в 2005 году получило официальный статус международной организации, после того как было зарегистрировано при ООН. И именно это ИППО официально зарегистрировано в Израиле, где я и избран как его председатель.

Что касается других организаций, использующих наше законное название, то это на сегодняшний день простые самозванцы. Да, после революции 1917 года ряд членов ИППО, эмигрировавших в разные страны, создали свои осколки ИППО, и они действительно заслуживают уважения. Но те, кто сегодня пытается прибрать к рукам известный бренд, преследуют лишь чисто коммерческий интерес и никакого отношения к уважаемым эмигрантам столетнего прошлого не имеют. Кстати, ни одна из этих псевдоорганизаций так и не зарегистрирована в юрисдикции Государства Израиль.

– Что является предметом спора в деле: только земля, только постройки на ней или весь комплекс в целом?

– Предметом не спора, а попыток незаконного захвата имущества, принадлежащего Российской Федерации, является, конечно, весь земельно-имущественный комплекс, называемый в целом Александровским подворьем. Чрезвычайно интересным является тот факт, что этот комплекс был впервые юридически оформлен в соответствии с действующим израильским законодательством именно специалистами нашего ИППО совместно с израильскими адвокатами и официальными государственными представителями Российской Федерации. Было проведено межевание, согласование всех границ с соседями и в результате израильскими властями в 2016 году был оформлена кадастровая регистрация Александровского подворья с присвоением соответствующих регистрационных номеров по "гуш" и "хелька".

– Глава государственного пресс-бюро Израиля Ницан Хен не так давно напомнил, что Владимир Путин поднимал вопрос о передаче России Александровского подворья еще десять лет назад во время визита в Израиль. Но, как уточняет Хен, "проблема в том, что здание принадлежит правительству Израиля". Так ли это? Израильская общественность, кстати, бурно обсуждает "потерю Израилем земли и недвижимости в Старом городе Иерусалима"…

– Это, конечно же, не так. Никогда, ни во времена Османского периода, ни во времена Английского мандата, ни позднее, вплоть по настоящее время, Александровское подворье не принадлежало никому, кроме России в различных ее ипостасях. Именно поэтому речь идет не о каком-то "возврате" или "передаче" Александровского подворья России, а о перерегистрации ее исконных законных имущественных прав. Соответствующие официальные документы различных исторических периодов, кропотливо найденных по всему миру, и легли в основу обращения РФ о перерегистрации ее прав. Поэтому общественность может быть абсолютно спокойна. Ни одного квадратного сантиметра и ни одного кирпича Израиль не теряет. Речь идет об историческом российском объекте, построенном русскими царями в период 1891-1896 годов.

– В истории новейших российско-израильских отношений уже есть примеры возврата Израилем России земель и построек, в частности – Сергиевского подворья в Иерусалиме в 2008 году. Как в подобных и похожих случаях поступают другие страны?

– Сравнение Сергиевского и Александровского подворий с юридической точки зрения абсолютно неприемлемо. В отличие от Александровского подворья, которое исторически и юридически находилось в собственности российского государства, совсем не так обстояло дело с Сергиевским подворьем. Сергиевское подворье, построенное в 1886-1890 годах на средства ИППО, как и некоторые другие российские объекты на территории Палестины Османского периода, действительно перешло в управление израильского государства. В 2008 году, в результате переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, было подписано соответствующее межправительственное соглашение, и Сергиевское подворье было вновь передано в собственность РФ. Одним из условий (было и много других) было полное восстановление исторического облика подворья и его капитальный ремонт.

На протяжении ряда лет российский бюджет вкладывал весьма значительные средства, и в 2017 году, спустя 100 лет забвения, Сергиевское подворье было вновь торжественно открыто и засияло своим прежним светом. Думаю, что это решение было обоюдовыгодным. Россия вернула место своего исторического присутствия, которое сейчас, как и в прежние времена, управляется ИППО. Израиль получил архитектурную, культурную и туристическую жемчужину в центре Иерусалима, которая пользуется большой популярности среди жителей города. Ну и весомые ежегодные налоги, среди которых только муниципальные платежи составляют около 100 тысяч долларов в год.

– Кстати, тогда в декабре 2019-го, сообщение об ожидаемой передаче России Александровского подворья сопровождалось громкой сенсацией: ценой сделки, якобы, стало освобождение из российской тюрьмы и возвращение на родину Наамы Иссахар – 25-летней израильтянки, осужденной в России за контрабанду наркотиков. Однако, Наама давно дома, а решение вопроса с подворьем пока затягивается. Говорит ли это о нарушениях договоренностей со стороны Израиля? Или, может быть, никакой сенсации не было?

– Мне очень обидно было читать такие материалы в прессе. Они, конечно же, совершенно не соответствуют действительности. И Вы правы – не было никакой сенсации, а были попытки ряда недобросовестных журналистов высосать ее из их собственных пальцев. Давайте взглянем на факты. Визит Владимира Путина и последовавшее позднее освобождение этой девушки состоялся 23 января 2020 года. А публикация решения Регистратора по делам недвижимости Иерусалимского округа о регистрации прав собственности на Александровское подворье было еще 30 декабря 2019 года.

Этому решению предшествовали целых шесть долгих лет огромного труда работа целой команды международных специалистов, возглавляемых мною и известным израильским адвокатом Борисом Лемпером. Множество томов первичных документов, десятки посещенных архивов в разных странах, месяцы и годы напряженной работы, в том числе с министерством юстиции Израиля, на многочисленные вопросы, замечания и дополнительные требования которого нами были подготовлены и даны исчерпывающие ответы. Конечно, после всего этого долгого предшествующего решению Регистратора периода крайне неприятно было слышать о связи этого события, пришедшегося на 30 декабря 2019 года с последующим гораздо позже за этим возвращением израильской девушки. Что же касается якобы "нарушений договоренностей со стороны Израиля", то это как надо не уважать собственную страну, чтобы даже предполагать такое.

– Предположим, однажды или даже очень скоро израильский суд окончательно решит спор вокруг Александровского подворья в пользу России. Что с подворьем будет дальше?

– Подворье будет заниматься тем, чем оно и должно – быть открытым, принимать православных паломников и других христиан и гостей. Ведь на территории подворья находится не только православный храм Александра Невского, но одна из главных святынь всего христианства – Порог Судных Врат. Принимать туристов вне зависимости от их вероисповедания и при этом с бесплатным входом для всех. В храме возобновятся службы Русской Духовной Миссии. Необходимо будет также побеспокоиться о мерах по сохранности религиозных, культурных и исторических артефактов и об обеспечении надежной защиты подворья и находящихся в нем людей от событий вроде 13 января этого года. В общем все будет только лучше к всеобщему благу. Так мне видится.

Борислав Протченко

Интервью председателя Совета ИППО в Израиле Игоря Ашурбейли относительно ситуации, разворачивающейся вокруг Александровского подворья в Иерусалиме, опубликовано в израильском еженедельнике "Глобус" (выпуск 4-10 февраля 2021 года).

