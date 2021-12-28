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В "Москве-Сити" открывается фотовыставка "Посол мечты"

В "Москве-Сити" открывается фотовыставка "Посол мечты"

На территории смотровой площадки PANORAMA360 башни "Федерация" 28 декабря открывается фотовыставка "Посол мечты". Ее героями станут участники ежегодной акции "Елка желаний" и проекта "Мечтай со мной".
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Выставка на 89 этаже башни "Федерация" будет работать до 15 января 2022 года. Гости узнают об историях участников проектов и смогут стать #ПосломМечты.

Цель акции "Елка желаний" – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. В акции участвуют десятки тысяч граждан, которых объединяет желание творить добрые дела.

Благотворительный проект "Мечтай со мной" помогает воплощать в жизнь мечты тяжелобольных детей и пожилых людей.

Проекты поддержал президент России Владимир Путин. С 2018 года он исполняет заветные желания юных россиян. К акциям присоединяются депутаты, общественники, предприниматели.

Исполнено уже более 22 тысяч желаний. Число заявок от нуждающихся растет каждый год: в 2021-м на "Елку желаний" подано более 100 тысяч обращений.

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Фото: Игорь Иванко / АГН Москва
Автор: 28 декабря 2021, 12:44

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