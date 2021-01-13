Число планирующих отмечать старый Новый год россиян сократилось почти в два раза

Отмечать старый Новый год 13 января планируют лишь чуть более четверти россиян. Это почти в два раза меньше, чем девять лет назад.

Специалисты популярного сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди 1600 россиян старше 18 лет, чтобы выяснить их отношение к этой традиции. Оказалось, что отмечать праздник планируют 26% респондентов, при этом многие ограничатся чаепитием в кругу семьи. Эксперты отметили, что ещё в 2012 году отмечать старый Новый год хотели 46% опрошенных, сообщает телеканал "360".