Число планирующих отмечать старый Новый год россиян сократилось почти в два раза

Отмечать старый Новый год 13 января планируют лишь чуть более четверти россиян. Это почти в два раза меньше, чем девять лет назад.
Специалисты популярного сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди 1600 россиян старше 18 лет, чтобы выяснить их отношение к этой традиции. Оказалось, что отмечать праздник планируют 26% респондентов, при этом многие ограничатся чаепитием в кругу семьи. Эксперты отметили, что ещё в 2012 году отмечать старый Новый год хотели 46% опрошенных, сообщает телеканал "360".
Популярные темы форума
ВЫ "СТАРАЯ ДЕВА" - ВАМ СЮДА !!!
Дочь попала в плохую компанию.
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем
Кто из родителей должен мыть ребёнка в ванне?
Темная комната
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
Люблю иногда фантазировать о разном!
Муж изменяет
Душ
Бабы в носках