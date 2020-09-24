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Общество
Российские СМИ призвали к более внимательной проверке информации от зарубежных ресурсов

Российские СМИ призвали к более внимательной проверке информации от зарубежных ресурсов

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Глава рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению фейковой информации в интернете Александр Малькевич раскритиковал ряд российских изданий за фейки. Они растиражировали новость об экстренном приземлении вертолета в Ливии без проверки информации на достоверность. В интервью изданию "360" он рассказал, почему данные о падении боевой машины в североафриканской республике являются заведомо ложными.
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Согласно официальной информации, вертолет, принадлежащий ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) под управлением фельдмаршала Халифы Хафтара, экстренно сел в районе города Сукна (муниципалитет Аль-Джуфра). Пресс-служба ЛНА рапортовала об отсутствии пострадавших среди экипажа и пассажиров воздушного судна. Официальная версия внештатной ситуации – техническая неисправность.

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Нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии попыталось использовать данный инцидент в своих интересах и распространило фейковое сообщение о присутствии бойцов ЧВК "Вагнер" на борту вертолета. Вброс содержал версию о том, что воздушное судно взорвалось из-за военного груза в виде боеприпасов. Тем не менее, никаких доказательств в виде фотографий или видеозаписей ПНС не представило. Несмотря на это, турецкое издание Anadolu и катарский ресурс Al Jazeera подхватили фейк триполитанского режима, обнажив свои симпатии к ПНС. Позже вброс появился и в нескольких российских СМИ.

Вызывает удивление тот факт, что отечественные ресурсы не проверили фотографию, которой турецкие издания сопроводили новость о крушении вертолета в Ливии. Как оказалось, это снимок газеты Yeni Şafak двухлетней давности. Однако фактчекинг не был произведен, что вызвало большое удивление главы ФЗНЦ.

Малькевич остался недоволен тем, что российские медиа поддержали вброс, распространив непроверенную информацию. Как подчеркнул глава рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению фейковой информации в интернете, это "льет воду на мельницу" врагов России. "Такие материалы запускаются в турецких СМИ специально для того, чтобы там нагнать жути. Больше ада, как говорится", – заявил глава ФЗНЦ.

На опубликованном пресс-службой ЛНА снимке видно, что вертолет действительно горел. Однако тел погибших нет, как и якобы находившихся там российских добровольцев.

Малькевич выразил удивление тому, что публикации в иностранных СМИ по непонятным причинам принимаются на веру отечественными ресурсами, минуя проверку опубликованных за рубежом сведений. Особенно, если информация касается России. В таких случаях фактчекинг должен быть обязательным условиям для дальнейшего тиражирования чужой новости. "Но, когда такая задача не стоит, а стоит задача наоборот, хайпануть на том, как у нас все плохо и ужасно, то вот получается то, что получается", – заключил Малькевич.

Также глава ФЗНЦ в беседе с изданием "360" подчеркнул, что противодействие подобным вбросам – одна из важнейших задач на текущий день. Журналистам отечественных СМИ следует внимательно, беспристрастно и максимально критично изучать информацию иностранных источников.

Автор: 24 сентября 2020, 16:50

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