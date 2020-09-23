Махджуб раскрыл подробности аварийной посадки вертолета Ми-8 в Аль-Джуфре

Согласно его заявлению, вертолет ВВС ЛНА совершал разведывательный полет близ города Сукна. В процессе полета возникла поломка, из-за которой экипаж принял решение совершить экстренную посадку. Во время приземления сломалось шасси, из-за чего самолет ударился лопастями о землю и загорелся.
Экипаж успел вовремя эвакуироваться, однако летательный аппарат выгорел полностью и восстановлению не подлежит.
Военные эксперты назвали тип вертолета – это был Ми-8.
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