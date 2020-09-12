AFRICOM заявил о крушении МиГ-29 в Ливии на основании вброса из соцсетей

The New York Times опубликовало статью, в которой приводит рассказ Берг о присутствии в Ливии российского военного контингента. По ее словам, российские истребители, пилотируемые бойцами ЧВК "Вагнера", совершают в североафриканской стране боевые вылеты. Однако это дорого обходится в Москве: она потеряла два самолета МиГ-29, один из которых разбился на прошлой неделе.
Редакция американского издания "проиллюстрировала" ее слова старым заявлением Африканского командования ВС США о том, что в Ливию через Сирию были переброшены российские истребители МиГ-29 и Су-24.
Данный фейк развенчали еще в мае. AFRICOM представило в качестве доказательства "спутниковые снимки" с авиабазы ВКС РФ в Сирии. Тогда отсутствие самолетов на базе объяснили тем, что Россия якобы передала их Ливийской национальной армии, а дату съемки подчистили при обработке фото. Российская авиационная группа в Сирии в разное время выполняла боевые задачи против ИГ* (запрещено в РФ) и патрулировала воздушное пространство. Поэтому представленные "доказательства" не выдерживают критики.
То же относится и к заявлению Берг о разбитом в начале сентября МиГе. В Сети можно найти только один источник, в котором говорится о крушении российского истребителя. Это видеозапись, на которой российский летчик сообщает о подбитии и экстренном катапультировании. Никаких подробностей о месте крушения или типе самолета на кадрах нет.
Но в СМИ этот ролик растиражировали как новость о крушении МиГ-29 в Ливии. Официальных заявлений или других сообщений об этом нет. Более того, после волны публикаций Telegram-канал Fighterbomber опубликовал опровержение, обвинив СМИ в непрофессионализме.
Автор канала рассказал, что видео снималось не в Ливии, а во время учений в мирное время. О чем свидетельствует и обмундирование пилота, и его поведение при катапультировании.
США в очередной раз попытались легализовать фейки из социальных сетей посредством публикации в крупном издании и комментария чиновника. Подобных примеров огромное множество. Только за прошлый год в сети публиковалась целая серия видеороликов, на которые при монтаже накладывали русскоязычную аудиодорожку, чтобы "доказать" присутствие российского военного контингента в Ливии. Все это обращено к западной аудитории, не привыкшей сопоставлять факты и перепроверять их.
* Организация запрещена на территории РФ
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