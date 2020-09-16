Известный националист умер в тюрьме

В одиночной камере челябинского СИЗО был обнаружен мертвым русский националист Максим Марцинкевич известный под прозвищем Тесак, передает телеканал "360". Сообщается, что заключенного должны были доставить в Москву. По данным СМИ, перед смертью он оставил записку, содержание которой пока не разглашается.
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