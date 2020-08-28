Эксперт по туризму назвала три лучших пляжа России

Специалист в области туризма Алиса Ерохина назвала три лучших российских пляжа, на которых можно хорошо отдохнуть в бархатный сезон. У каждого из них имеются награды за чистую и безопасную воду.
Любителям пляжей из гальки подойдет береговая линия на Имеретинской низменности в Краснодарском крае, а среди песчаных пляжей эксперт отметила Янтарный пляж в Калининградской области. Наиболее экзотично же выглядят берега Тихого океана неподалеку от Петропавловска-Камчатского. Там расположен уникальный Халактырский пляж, который "окрасился" в черный цвет из-за вулканического пепла. Кроме того, это одно из лучших мест для занятия серфингом, передает Life.
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Хочу папика
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.