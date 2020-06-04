Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Новости "Дом-2" Гороскоп

Топ новостей

Муж Нюши о расставании: Это было мое решение
"Ему очень обидно": помощник Бориса Моисеева об Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте
"Мысленно себя похоронил": популярного актера парализовало после инсульта
Россиянам повысят пенсию: в ПФР назвали размер прибавки
партнеры
Четверг
4 июня
Лента новостей
17:00
Сябитова сообщила о съемках "Давай поженимся!" во время карантина: Нервы сдают
16:54
В России обнародована важная информация о вакцине от коронавируса
16:52
В Москве ввели новый тип электронных пропусков
16:43
Победитель "Евровидения" Рыбак пристрастился к препаратам
16:13
Мошенники похитили деньги со счета Жарикова из сериала "Глухарь"
16:10
Худеющей Семенович предрекли скорое ожирение
16:09
Затравленный Пригожин взвыл из-за едких нападок известного артиста
15:50
Красавчик из "Иванушек" впервые рассказал о романе с Жанной Фриске
15:48
"Бабуля": седую неухоженную Бондарчук страшно скрючило
15:47
Путин сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в России
15:40
Телеканал "Россия 1" объявил о выходе остросюжетного сериала "Анка с Молдаванки"
15:33
Собчак обвинила Канделаки в воровстве
15:32
Под Смоленском при пожаре погибли люди
15:27
"Пуля-дуля": Рудковская стала посмешищем после досадной ошибки
15:17
Молодой любовник показал странные предсмертные послания Ирины Цывиной
15:14
Пенсионерам в России предложили дополнительные выплаты
14:56
"Это все непривычно!": Кудрявцева изумилась мерам предосторожности в торговом центре
14:54
"Как они похожи": фото Дроздовой с сыном привело народ в восторг
14:38
Президент потребовал разобраться с путаницей при разливе топлива в Норильске
14:23
Воды по щиколотку: в доме Бледанс случилось ЧП
14:21
"Во всем виноват я": сенсационное заявление Садальского о конфликте Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
14:17
"Зачем нам на это смотреть?": Подкаминская погладила ширинку на глазах у публики
14:16
"Сестричка" Исаева поделилась запрещенным кадром с похорон Началовой
14:16
Новое обращение Путина к народу состоится в июле
14:15
Восемь домов смыло в море
13:55
Карина Мишулина поведала о симпатии к Дмитрию Нагиеву: Не может не притягивать
13:41
"Рабочая сторона": Асмус похвасталась пышными ягодицами
13:38
Жуков изощренно изнасиловал жену перед иконами
13:35
Депрессия и смерть отца чуть не отправили за решетку известного актера
13:33
Под Москвой военный вертолет совершил экстренную посадку
13:20
Пьяная москвичка напала с ножом на своих детей
13:18
Звезду сериала "Воронины" Екатерину Волкову преследует маньяк
13:08
Ксюша любит повелевать: Солнцев рассказал о тяжелом характере Бородиной
12:52
Актриса Мазунина рассказала о реакции матери на сериал "Реальные пацаны": Вы же Пермь позорите
12:46
"Вся в мать": дочь Климовой разделась перед камерой
12:45
Николаев о расставании с супругой: Движемся в разных направлениях
12:42
Жигунов поделился наболевшим: В страшном сне не мог себе представить
12:39
Владелец сгоревшей машины рассказал о разливе топлива в Норильске
12:32
Елена Малышева на радостях нарушила масочный режим
12:19
Зачесавшая волосы Мельникова из "Папиных дочек" отреагировала на сравнение со Шнуровым
12:08
То-то жена удивится: Максиму Галкину сделали обрезание
11:57
Звезды "Дома-2" с треском провалились
11:56
Устали от мародерства и грабежей: в Донбассе таксисты избили солдат
11:50
Акции "Норникеля" упали после аварии с разливом топлива в Норильске
11:38
Бывшая невестка обвинила певицу Анастасию в пьянстве
11:35
Михаил Ефремов и Ольга Будина вспомнили о съемках в сериале "Граница. Таежный роман"
11:21
Принято решение о ликвидации разлива топлива в Норильске
11:19
"Мы не можем жить друг без друга": Степаненко заинтриговала россиян признанием
11:14
В России коронавирус обнаружили почти у девяти тысяч человек за последние сутки
11:04
Егор Корешков прокомментировал обвинения в пиар-романе с Полиной Максимовой: Замучили
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Пластика?": Виталина Цымбалюк-Романовская стала точной копией красавицы Мэрилин Монро
Захватчик банка в центе Москвы извиняется перед Ольгой Бузовой
Больная дочь обратилась к Любови Успенской: Ты соучастница!
"Скотина, тварь!": отборная площадная матерщина Пьехи в прямом эфире возмутила народ
Бузова похвасталась дорогущим кольцом с бриллиантами
Разбушевавшуюся дочь Малинина хотят упечь в психушку
Общество

В Москве ввели новый тип электронных пропусков

прочитано 142 раза

В Москве ввели новый тип электронных пропусков для посещения многофункциональных центров (МФЦ). Жители столицы могут получать QR-код неограниченное количество раз.

Соответствующий указ появился на сайте столичного правительства. Пропуск могут получить те граждане, которые передвигаются на общественном или личном транспорте. Для тех, кто добирается до МФЦ пешком, оформлять ничего не нужно.

Отметим, что пропускной режим был введен в Москве с 15 апреля. Граждане могут получить пропуск для трех целей: поездки на работу, посещения медучреждения или иных целей.

Автор: 4 июня 2020, 16:52 Источник: Указ мэра Москвы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко отправил в отставку правительство Белорусии
Путин поздравил дозвонившегося ему Трампа
Лукашенко в преддверии выборов заявил о "майданчике" в Белоруссии
Путин назвал новую дату голосования по поправкам к Конституции

Шоу-бизнес

Победитель "Евровидения" Рыбак пристрастился к препаратам
Худеющей Семенович предрекли скорое ожирение
Затравленный Пригожин взвыл из-за едких нападок известного артиста
Красавчик из "Иванушек" впервые рассказал о романе с Жанной Фриске

Проишествия

Режим ЧС и гнев Путина: разлив топлива в Норильске обернулся серьезными последствиями
На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов откровенно о сексе в "Доме-2" и гомосексуализме

Певец не стал ничего скрывать

Шоу-бизнес

"Вся в мать": дочь Климовой разделась перед камерой

Наследнице актрисы исполнилось 18 лет
Сериалы

"Зачем нам на это смотреть?": Подкаминская погладила ширинку на глазах у публики

Поклонники пристыдили звезду
Шоу-бизнес

Воды по щиколотку: в доме Бледанс случилось ЧП

Артистка показала жуткие кадры

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 4 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 2 июня 2020 года
Совет на выходные 30-31 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Журова о романе с принцем Монако: Была симпатия
Мария Шарапова получила звание чемпионки по стонам на корте
"Было трудновато": олимпийская чемпионка откровенно о сложностях в работе с Тутберидзе
Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+