Развратный танец девушки в костюме монашки с крестом взорвал Сеть

Россиянка опубликовала видеоролик с танцем в костюме католической монахини с крестом на поясе в своем аккаунте в TikTok. Там на нее подписаны более 300 тысяч человек.
Однако черно-белый наряд с глубоким декольте и разрезом и откровенные движения пришлись многим фолловерам не по душе. Яна Леонова начала получать в свой адрес злобные комментарии, оскорбления и даже угрозы.
Красотка попыталась оправдаться в своем инстаграм-аккаунте. Девушка заявила, что не насмехается над религией, и напомнила слова из Библии: "Не суди, да не судим будешь". Она призвала пользователей Сети прекратить писать ей гадости.
Яна Леонова утверждает, что до публикации показала видео своей верующей бабушке. Та сказала, что ролик ее не оскорбляет.
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