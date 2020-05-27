Развратный танец девушки в костюме монашки с крестом взорвал Сеть

Блогер Яна Леонова спровоцировала волну негатива в свой адрес. Девушка не ожидала, что ее косплей вызовет такую реакцию.



Россиянка опубликовала видеоролик с танцем в костюме католической монахини с крестом на поясе в своем аккаунте в TikTok. Там на нее подписаны более 300 тысяч человек.

Однако черно-белый наряд с глубоким декольте и разрезом и откровенные движения пришлись многим фолловерам не по душе. Яна Леонова начала получать в свой адрес злобные комментарии, оскорбления и даже угрозы.

Красотка попыталась оправдаться в своем инстаграм-аккаунте. Девушка заявила, что не насмехается над религией, и напомнила слова из Библии: "Не суди, да не судим будешь". Она призвала пользователей Сети прекратить писать ей гадости.

Яна Леонова утверждает, что до публикации показала видео своей верующей бабушке. Та сказала, что ролик ее не оскорбляет.