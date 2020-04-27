Какой погоды на майские праздники ждать россиянам

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о погоде на майские праздники. По его словам, в первые выходные температура воздуха может достичь климатической нормы.



По прогнозам, на улице может потеплеть до +15. При этом метеоролог добавил, что все может измениться из-за определенных особенностей состояния атмосферы.

Также Роман Вильфанд сравнил погоду с человеком, передает "Царьград". Есть обстоятельства, которые он может предвидеть, а есть то, что запланировать невозможно.

Традиционно в хорошую погоду на майские праздники россияне любят ходить на шашлыки. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса подобным планам не суждено сбыться. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предостерегла граждан от нарушения режима самоизоляции в праздничные дни для недопущения пика заболеваемости COVID-19.

Погода на майские праздники может быть поистине непредсказуемой – от заморозков до жары. А самые отчаянные не раз открывали в это время купальный сезон.

Напомним, что в прошлом году погода на майские праздники была относительно стабильной и теплой. В первые выходные столбики термометров в столице поднимались до +20. А вот ближе ко Дню Победы в Москву пришли дожди.

