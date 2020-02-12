Ученые опровергли главный миф о питьевой воде

Многие люди убеждены, что повторно кипяченая вода не только невкусная, но и вредная для здоровья. Немецкие ученые поделились достоверной информацией по этому поводу.
Эксперты в один голос заявила – кипяченую воду пить можно. По данным "Царьграда", количество бактерий в жидкости может увеличиваться, пока она находится в чайнике, однако повторное кипячение уничтожит их.
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