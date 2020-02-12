Четыре главных правила в воспитании детей

В детстве мы все думаем: когда станем взрослыми будем очень умными и очень деловыми. В подростковом возрасте многие из нас уверены, что никогда не совершат ошибок родителей и будут лучше понимать своих детей. И вот, когда мы становимся этими самыми взрослыми, то часто чувствуем себя глупо, понимая, что общаемся со своими детьми фразами, которые, в свое время, слышали от мам и пап.

Психолог Наталия Иченко рассказала, как себя вести, если вы дали ребенку обещание, которое не можете выполнить, почему при своем чаде нельзя обсуждать его учителей и воспитателей и что вообще делать, чтобы не быть взрослым, который ведет себя хуже ребенка.

Правило 1. Объясняйте, почему не выполнили обещание

Наверняка, у каждого есть не одна и не две истории о том, как в детстве мама или папа не сводили куда-то или не купили что-то, хотя и уверяли, что "в следующую пятницу обязательно". Возможно, сейчас, когда повышенный кэшбек вызывает больше радости, чем шоколадное мороженое, те важные моменты кажутся смешными, но тогда – это была вселенская грусть, которая с каждой такой "отсрочкой" перерастала в разочарование. Чтобы избежать подобного сценария со своими детьми, советует психолог, нужно объяснить ребенку, почему обещание не удалось выполнить.

"Если вы дали обещание, но не смогли его выполнить, делать вид, что ничего не произошло категорически нельзя. Ребенок хорошо чувствует обман, он может не все понимать, но точно видит, что что-то происходит. Если не объяснять поступок, то ребенок начнет интерпретировать его самостоятельно и не известно, какие выводы он сделает", – сказала эксперт.

Донося не самую приятную для ребенка информацию, нужно максимально проявить эмпатию к его переживаниям. Не важно сговорчивый ли это дошкольник или упрямый подросток, и тому и другому будет проще принять слова родителей, если они услышат причину срыва планов и поймут, что это было важно не только для них.

"Часто родители обещают и не выполняют какие-то обещания из-за обстоятельств, которые от них не зависят. Про эти обстоятельства нужно с ребенком поговорить и начинать с описания своих эмоций. Например, сказать: "Мне очень жаль", "Я сама расстроен (-а,) что мы не сможем пойти/не смогу купить игрушку". Если же родители шли на обман, чтобы успокоить ребенка, утешить обещаниями, которые они не собирались выполнять или хотели защитить от негативной информации и поэтому его обманули, то им лучше признать ошибку и объяснить причину своего поступка, используя к примеру такие фразы: "Я хотел (-а) защитить тебя", "Мне не хотелось тебя расстраивать", "Хотел (-а) тебя успокоить" и так далее", – добавила Иченко.

Правило 2. Не используйте сомнительные формулировки

Фраза "ложь во благо" весьма сомнительная формулировка. Она вызывает непонимание не только у детей, но и многих взрослых. Наверняка, выражение "лучше горькая правда, чем сладкая ложь" придумал человек, который не хотел мириться с мыслью, что обман может принести хоть какую-то пользу. Последствия от него будут в любом случае – иногда чуть раньше, иногда чуть позже. И зачастую подобная "забота" ничем хорошим не заканчивается.

"Родители часто учат своих детей не всегда быть предельно правдивыми. Например, не говорить дедушке, что он принес невкусные конфеты или близкому другу, который подарил машинку, что у него такая уже есть. В этом случае не стоит акцентировать внимание на том, что это ложь во благо. Это может вызвать у ребенка противоречивые ощущения. Важнее делать акцент на вежливости, дипломатии и нежелании обидеть других людей. С возрастом ребенок сам научится тому, что иногда нужно скрывать правду, если она обидит и причинит другому боль", – подчеркнула специалист.

Правило 3. Говорите ребенку о финансовых возможностях семьи

Ребенок имеет полное право знать, что творится в кошельках его родителей. Само собой, эту информацию нужно подавать в соответствии с возрастом вашего чада.

"Дети должны понимать, что мама и папа в состоянии им купить. Если они это не осознают, то любой отказ будут воспринимать болезненно – решат, что их не любят, что они не достойны чего-то, потому что плохо себя вели и прочее. Важно учесть, что разговор о семейном бюджете должен вестись с учетом возраста ребенка. О реальном финансовом положении, например, стоит говорить в старшем школьном возрасте. Тогда дети уже способны понять про разницу в доходах, про социальные аспекты жизни семьи. С малышами, отказывая в какой-то покупке, лучше говорить о семейно–денежных приоритетах. Например, что деньги лучше потратить не на игрушку, а на что-то важное для всей семьи", – отметила эксперт.

При этом нужно обсудить, когда желанная покупка станет возможной для ребенка (помните про обещания).

Правило 4. Не обсуждайте при ребенке его учителей и воспитателей

Недобросовестным поступком часто становится лицемерие взрослых. Такое поведение, по словам психолога, отрицательно сказывается на картине мира детей.

"Когда родители, приходя в детский сад или школу, мило разговаривают с учителем, благодарят ее за труд и вклад в их ребенка, а после, дома, обсуждают ее непрофессионализм и нелестно отзываются о ней, то они автоматически учат ребенку такому же лицемерному поведению. Это также искажает картину мира детей. С одной стороны им с малых лет говорили: "Уважай старших и слушайся их", с другой – на деле они видят, что родители относятся к другим взрослым без уважения и не скрывают этого. В таких условиях ребенку сложно стать гармоничной личностью и сформировать адекватную картину мира", – подчеркнула Иченко.

Так что главное – это личный пример, ведь поведение родителей – это то, что ребенок "впитывает" в себя автоматически. Еще советский писатель Борис Васильев в своей книге "Завтра была война" говорил о том, что взрослым "прежде чем воспитывать детей, нужно воспитать себя".