Ефимов день: что нельзя делать 2 февраля

Коронавирус добрался до России Рак у Заворотнюк: все подробности Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

Черной от горя Рязановой стало плохо у гроба сына
"Так быть не должно": люди заметили странности с Крымским мостом
"Вынужденная мера и огромный стресс": Варум объяснила причину эмиграции из России
Обнародована личная переписка Мишустина после назначения премьером
Необычная внешность сына Собчак поразила россиян
партнеры
Суббота 1 февраля
Лента новостей
04:32
Мороз восхитила Собчак эротическим танцем с раздеванием
02:14
Сверкнувшая голой грудью Кищук возбудила народ
00:15
Стало известно об ужасающем пророчестве Ванги о коронавирусе
00:09
"Была бы официанткой": наплевавшую на отца Маркл поставили на место
21:53
В резиденции Трампа устроили стрельбу
20:51
"Все провалится": катастрофа с Крымским мостом ужаснула народ
20:26
Массовая гибель: сделано предсказание о страшных последствиях коронавируса
20:07
В России госпитализированы еще два человека с подозрением на коронавирус
19:31
В Красноярском крае рассказавшего о курящих старшеклассниках школьника ударили в глаз молотком
18:45
В Москве влюбленная пара сожгла автомобиль доставщика пиццы
18:12
Наказанная морковкой Смолова Бузова рассмешила народ
18:07
Под Москвой выпившая россиянка посадила малолетнего сына за руль авто
17:48
В Омской области мужчина катал по улицам на санках труп собутыльника
17:34
Панин планирует побег из России с дочерью
17:09
Ученые нашли неожиданную пользу алкоголя
17:06
В Москву прибыл пассажир с подозрением на коронавирус
16:53
В Петербурге рухнула крыша спортивно-концертного комплекса
16:40
"Тискаем и целуем": жена Виторгана рассказала о методах воспитания
16:19
Совет на выходные
16:09
Врачи назвали главные способы защиты от коронавируса
16:07
Москвич случайно узнал о продаже своей квартиры аферистами
15:41
"Устала": Елена Степаненко об отъезде из России в Америку
15:26
"Скучаем по тебе": дочь Долиной показала редкие фото с Началовой
15:19
Появились подробности жестокого убийства звезды сериала "Ералаш"
15:00
Замужнюю Надежду Бабкину уличили в романе с известным певцом
14:58
"Ах, как не хочется стареть": молодящейся Валерии напомнили о возрасте
14:49
Нападение стаи бродячих собак на ребенка сняли на видео
14:36
"Будем там рожать": Меньщиков возвращается в "Дом-2" с беременной пассией
14:29
Замешаны США: сенсационное заявление о причине появления коронавируса
14:19
"Неужели это реально?": Глюкоза поразила россиян физической формой
14:08
Известная фигуристка обвинила тренера в педофилии
13:59
В Архангельске при пожаре погибли четыре человека
13:43
Разъяренная Рапунцель из "Дома-2" набросилась на бывшего
13:28
В Азовском море на борту танкера произошла поножовщина
13:17
"Боль не унять никогда!": Панайотов страдает из-за страшной утраты
13:04
В туалете на петербургском вокзале обнаружили труп
13:03
Хуже коронавируса: известный врач объявил о новой смертоносной заразе
12:56
Обвиненная в пьянстве Ирина Отиева странно себя повела
12:37
Фадеев внезапно покинул страну после известия о коронавирусе
12:28
Домработница взялась за воспитание дочери Началовой
12:20
Оголившаяся Кэмпбелл вызвала восхищение
11:55
Житель Архангельска с ножом ограбил таксиста
11:52
Постаревший Сталлоне шокировал народ
11:50
"Хотел освободиться": любовница раскрыла правду о браке Караченцова и Поргиной
11:48
"Платье в попе": подруга посмеялась над Бузовой на ответственном мероприятии
11:31
Четверо погибших: на заводе под Орлом произошел взрыв газа
11:19
"Опасный момент": расшифровано тревожное предсказание Мессинга
11:14
"Красивая растяжка": дочь Толкалиной заткнула за пояс Волочкову
11:07
Коронавирус в Москве: медики сделали экстренное заявление
11:03
Рубль снизился к евро и доллару на фоне эпидемии коронавируса
10:50
"Обнимались и целовались в десны": Панин обвинил Харламова в предательстве
10:44
"Шуруй в зал, сарделька": располневшую Борисову грубо припечатали
10:43
Любовник отказался спать с бывшей женой Аршавина
10:06
Популярную певицу госпитализировали с подозрением на коронавирус
09:58
"Об этом нельзя было молчать": Исаева выступила в день рождения Началовой
09:56
Загитову и Медведеву списали в утиль
09:35
Личные данные под угрозой? Эксперт раскрыл опасность WhatsApp
09:22
Дочь Юдашкина сбежала с детьми из Китая после вспышки коронавируса
09:19
64-летний Владимир Кузьмин обнародовал интимные фото с молодой женой
09:05
В Химках обнаружили подпольное казино
09:00
Пользователи Рунета назвали лучшие гаджеты 2019 года
08:45
"Влюбилась": Брежневу сняли с другим мужчиной после слухов о разладе с Меладзе
08:45
Плющенко и известная певица откровенно о своем романе
08:29
"Неудобно и больно": покалечившаяся Орбакайте встала на костыли
08:17
Объявили о пополнении в семье Андрея Малахова
08:03
Число жертв коронавируса выросло до 213
04:29
Наладить личную жизнь не удастся: названа причина раздора Варнавы с любимым мужчиной
02:17
"Копия мать": дочь Богомолова поразила Сеть своей красотой
00:04
Заболевание серьезное: сделано крайне важное заявление об эпидемии коронавируса
21:56
"Нужно выметать": Путин придумал наказание для чиновников-хамов
21:37
Вскрылось роковое совпадение в истории с коронавирусом
21:35
Закончится плачевно: сексуальную Брежневу предостерегли от пластических операций
21:27
"Будешь еще?": Галкин накормил молодую мать за спиной у Пугачевой
20:59
"Я режу кожу": голая Бондарчук удивила россиян странным признанием
20:32
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково
20:25
Названа новая зарплата Медведева после отставки правительства
20:22
"Я люблю тебя": Седокова показала страсть в постели
19:43
Устроившую разборки Собчак выпроводили из самолета
19:11
В Москве скончалась звезда фильма "Операция Ы"
18:33
Житель Петерберга проткнул собутыльнику шею отверткой
18:32
Коронавирус в России: в Омске объявили начало эпидемии
18:13
В Петербурге за территорией гольф-клуба нашли человеческие останки
18:03
"Быстро вошли в контакт": известную певицу застукали в постели с Костюшкиным
17:47
Мишустин удивил народ обращением
17:32
Разыскиваемый полицией за кражу житель Новокузнецка устроил погром в сауне
17:16
Праздничное шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы" пройдет в Кремле
17:08
Ходченкова устроила грязные танцы у пилона
16:56
Пьяный дебош: раскрыты подробности инцидента с угрожавшей взорвать самолет россиянкой
16:46
"Умытые лица": Высоцкая показала себя без прикрас
16:36
Трех жителей Башкирии госпитализировали с подозрением на коронавирус
16:32
Мишустин обрадовал россиян: пенсионеры разбогатеют
16:11
Банда слесарей обчистила банковские ячейки на 162 миллиона
16:08
Сериал "Шерлок": создатель картины разочаровал поклонников
16:00
Дочь актрисы Анны Самохиной родила второго ребенка
15:56
Совершившего убийство россиянина поймали спустя 27 лет
15:53
Фальшивая грудь: Михалкову вывели на чистую воду
15:51
Lexus UX: эй, UXнем!
15:47
"Дни.ру" дарят подарки: телефон INOI 2 Lite
15:39
Шнуров нашел неожиданную пользу коронавируса
15:34
В аэропорту Домодедово идет срочное вооружение бойцов из-за угрозы взрыва на борту самолета
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Раздражитель и агрессор для разных психопатов": стало известно о попытках нападения на Солнцева
Афанасий–ломонос: как правильно воевать с ведьмами 31 января
Знаменитый режиссер попал в московскую больницу
Поделил людей на три сорта: бессовестного Зеленского прилюдно распекли
Тутберидзе "покалечила" малолетнюю фигуристку
Андрей Аршавин гонит в шею бывшую жену с тремя детьми
Общество

Ефимов день: что нельзя делать 2 февраля

Фото: pixabay.com
2 февраля православные справляют церковный праздник почитания святого иеромонаха Евфимия Великого. В народе этот день оброс своими традициями, приметами и даже запретами.
прочитано 402 раза

История святого

Почитаемый как католиками, так и православными иеромонах Евфимий Великий известен как один из основателей общежительного монашества. Примечательно, что сам он, судя по житию, всегда стремился к отшельничеству.

ПО ТЕМЕ

Афанасий–ломонос: как правильно воевать с ведьмами 31 января

 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

К отшельникам он удалился в возрасте 28 лет после паломничества в Иерусалим. При этом он поселился не в самой Фаранской лавре, а за ее пределами – неподалеку от отшельника Феокиста. С ним они стали духовными братьями и спустя пять лет удалились в пустыню Кутила.

Вскоре к двум отшельникам стали стекаться желающие присоединиться к их аскетичной жизни ученики. Евфимий направлял всех к Феокисту, который стал духовным наставником общины. В результате возник общежительный монастырь Феодосия.

Евфимий прославился исцелением сына арабского вельможи, который не только крестил себя и ребенка, но и обратил в христианскую веру свой народ. После он выступал как защитник православия перед последователями монофизитства.

Фото: Дни.ру

Ефимов день: приметы на 2 февраля

В народе считали, что в этот день стоит ждать вьюг да метелей. Считалось, что как Макар-весноуказчик, Ефимов день может подсказать, какой погоды ждать в будущем. Например, если в полдень будет светить солнце, то весна наступит рано, а лето будет дождливым.

Если небо побелело, а на закате солнце побагровело или покраснело, значит морозов ждать не стоит. Зато снега наметет немало, гласят приметы. Сильным морозов стоит ждать в том случае, если утренняя заря быстро погаснет, а ночью над луной будет виден светящийся столб.

Предсказывать погоду крестьянам помогали и домашние животные. Если кошка начнет скрести пол, были уверены они, то стоит ждать метели. К такому же выводу хозяев подталкивали и вертящие хвостами куры.

Фото: Дни.ру

Чего нельзя делать 2 февраля

В народе считалось крайне дурной приметой порезаться на кухне на Ефимов день. Простой люд верил, что таким образом можно навлечь на своих близких болезни.

Терять перчатку и рукавицу тоже было не желательно. Таким образом человек обрекал себя на нищенское существование.

Еще один запрет, актуальный для 2 февраля, удерживал людей от того, чтобы поднимать с земли мелочь. Народная мудрость гласила, что в противном случае человек также провоцирует бедность.

Запрет устраивать застолья в Ефимов день действовал в том случае, если на улице была непогода. Считалось, что метель и мороз – проявления нечистой силы, которая может захотеть попасть в дом, если учует запах еды.

Именины 2 февраля

  • Агна,
  • Василид,
  • Васс,
  • Евсевий,
  • Евтихий,
  • Евфимий,
  • Захария,
  • Инна,
  • Лев,
  • Лаврентий,
  • Павел,
  • Пинна,
  • Римма,
  • Семен,
  • Фирс.
Автор: 1 февраля 2020, 06:42

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Нужно выметать": Путин придумал наказание для чиновников-хамов
Мишустин удивил народ обращением
Такого провала еще не было: неудачнику Зеленскому вынесли приговор
"Терпение подходит к концу": наглый Эрдоган угрожает России

Шоу-бизнес

"Как-то выживаю": признание Собчак в заболевании коронавирусом стало сенсацией
Толкалина вызвала оторопь алым пятнистым лицом
"Ты наркоманка": мать раскрыла страшную правду о Бузовой
Наказанная морковкой Смолова Бузова рассмешила народ

Проишествия

В Новосибирске мужчина зарезал беременную экс-любовницу
Жуткие подробности убийства ростовского депутата и его жены
Умер Всеволод Чаплин
В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки

Lifestyle

Soprano Турецкого: 10 лет успеха
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Шоу-бизнес

Объявили о пополнении в семье Андрея Малахова

Говорят, роды прошли в престижном перинатальном центре
Шоу-бизнес

"Об этом нельзя было молчать": Исаева выступила в день рождения Началовой

Помощница сделала заявление
Шоу-бизнес

Обвиненная в пьянстве Ирина Отиева странно себя повела

Певица обнародовала неожиданное фото
Шоу-бизнес

"Влюбилась": Брежневу сняли с другим мужчиной после слухов о разладе с Меладзе

Артистка попалась с поличным

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на февраль
Календарь красоты на февраль 2020 года
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Известная фигуристка обвинила тренера в педофилии
Загитову и Медведеву списали в утиль
Российские биатлонисты прилюдно опозорились на Кубке мира
"Мой любимый": Дзюба страдает из-за смерти дорогого человека

Регионы

Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
Людей обманули? Поезда через Крымский мост оказались бесполезными
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
Сибирь утонула в сугробах (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru