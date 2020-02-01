Ефимов день: что нельзя делать 2 февраля

2 февраля православные справляют церковный праздник почитания святого иеромонаха Евфимия Великого. В народе этот день оброс своими традициями, приметами и даже запретами.



История святого

Почитаемый как католиками, так и православными иеромонах Евфимий Великий известен как один из основателей общежительного монашества. Примечательно, что сам он, судя по житию, всегда стремился к отшельничеству.

К отшельникам он удалился в возрасте 28 лет после паломничества в Иерусалим. При этом он поселился не в самой Фаранской лавре, а за ее пределами – неподалеку от отшельника Феокиста. С ним они стали духовными братьями и спустя пять лет удалились в пустыню Кутила.

Вскоре к двум отшельникам стали стекаться желающие присоединиться к их аскетичной жизни ученики. Евфимий направлял всех к Феокисту, который стал духовным наставником общины. В результате возник общежительный монастырь Феодосия.

Евфимий прославился исцелением сына арабского вельможи, который не только крестил себя и ребенка, но и обратил в христианскую веру свой народ. После он выступал как защитник православия перед последователями монофизитства.

Ефимов день: приметы на 2 февраля

В народе считали, что в этот день стоит ждать вьюг да метелей. Считалось, что как Макар-весноуказчик, Ефимов день может подсказать, какой погоды ждать в будущем. Например, если в полдень будет светить солнце, то весна наступит рано, а лето будет дождливым.

Если небо побелело, а на закате солнце побагровело или покраснело, значит морозов ждать не стоит. Зато снега наметет немало, гласят приметы. Сильным морозов стоит ждать в том случае, если утренняя заря быстро погаснет, а ночью над луной будет виден светящийся столб.

Предсказывать погоду крестьянам помогали и домашние животные. Если кошка начнет скрести пол, были уверены они, то стоит ждать метели. К такому же выводу хозяев подталкивали и вертящие хвостами куры.

Чего нельзя делать 2 февраля

В народе считалось крайне дурной приметой порезаться на кухне на Ефимов день. Простой люд верил, что таким образом можно навлечь на своих близких болезни.

Терять перчатку и рукавицу тоже было не желательно. Таким образом человек обрекал себя на нищенское существование.

Еще один запрет, актуальный для 2 февраля, удерживал людей от того, чтобы поднимать с земли мелочь. Народная мудрость гласила, что в противном случае человек также провоцирует бедность.

Запрет устраивать застолья в Ефимов день действовал в том случае, если на улице была непогода. Считалось, что метель и мороз – проявления нечистой силы, которая может захотеть попасть в дом, если учует запах еды.

Именины 2 февраля