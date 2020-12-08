Путин подписал закон об удаленной работе: как изменится жизнь россиян

Согласно новому закону, работодатель сможет переводить подчиненных на удаленный режим в случае чрезвычайных ситуаций. Согласие со стороны работника не нужно. Начальник будет должен обеспечить сотрудника всем необходимым оборудованием или же возместить затраты.
Если человек в течение двух рабочих дней не выходит на связь без какой-либо уважительной причины, то работодатель имеет право уволить его. При этом сотрудники имеют право не отвечать на звонки и сообщения в нерабочее время. Нарушение будет рассматриваться как сверхурочная работа.
Как уточняет РИА Новости, переводить сотрудников на удаленный режим можно максимум на полгода. Кроме того, власти страны снимают ограничения по рабочему месту: человек сможет работать из любого места, где есть свободный доступ к интернету.
В случае болезни работник будет отправлять начальству номер листка временной нетрудоспособности. Заключать трудовой договор можно будет как в электронной, так и в бумажной форме. Это связано с тем, что оформление цифровой подписи, как правило, сложно и дорого.
Отметим, что в этом году многие российские компании перевели сотрудников на удаленку из-за пандемии коронавирусной инфекции. Власти некоторых регионов страны настаивают, чтобы определенный процент сотрудников работал в дистанционном режиме.
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