Приводит к алкоголизму: нарколог призвал отказаться от детского шампанского

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн считает, что россиянам следует отказаться от детского шампанского. По словам специалиста, его употребление может привести к развитию алкогольной зависимости у ребёнка в будущем.

Брюн пояснил, что если в детстве приобщить ребёнка к алкоголю, то потом ему будет сложно объяснить опасность его употребления. Диетолог депздрава Москвы Антонина Стародубова добавила, что помимо этого детское шампанское содержит много сахара, который может привести к ожирению или вызвать аллергическую реакцию, передаёт телеканал "360".