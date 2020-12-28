В Московской области открыли самый длинный участок ЦКАД

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин открыли в Подмосковье самый длинный участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Его протяженность составила 170 километров.
Воробьев отметил, что с открытием нового участка строительство обновлённого ЦКАДа практически подошло к концу. Глава региона подчеркнул, что дорога придаст импульс развитию экономики и добавит удобства жителям Подмосковья. Председатель правления госкомпании-оператора автомобильных дорог "Автодор" Вячеслав Петушенко добавил, что проезд по участку будет бесплатным до 11 января 2021 года, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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