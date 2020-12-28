Впервые за сто лет: температура воздуха в Западной Сибири упала до 49 градусов мороза

Аномальные морозы в Западной Сибири достигли рекордных значений. В некоторых районах температура воздуха опустилась до -49 градусов Цельсия.
Синоптики отмечают, что такая погода была зафиксирована в регионе впервые за последние 100 лет. В Новосибирске, Барнауле и Кемерово столбики термометров опустились до отметок ниже 40 градусов мороза. Сильное похолодание также произошло на Сахалине, где в понедельник было 30-40 градусов ниже нуля, сообщает РИА ФАН.
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