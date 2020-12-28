Постепенно исчезают: эксперт назвал самые бесперспективные профессии

Президент рекрутингового сервисе SuperJob Алексей Захаров рассказал, какие профессии сильнее всего потеряют в спросе в ближайшее десятилетие. Специалист считает, что в будущем их заменят передовые технологии.
По словам Захарова, в скором времени снизится потребность в бухгалтеров. В наши дни многие компании переходят на удалённую бухгалтерию, при которой один сотрудник может заниматься документооборотом сразу нескольких фирм. По этой же причине под ударом находятся и специалисты кадровых отделов, сообщает телеканал "360".
Кроме того, в прошлое могут уйти профессии таксиста и дальнобойщика. Компаниям будет дешевле и безопаснее использовать беспилотные автомобили, которые активно развиваются по всему миру, пишет RT.
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